«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»

Уфимцы красивой победой закрыли череду поражений. Фото: ХК «Салават Юлаев»

25 января на «Уфа-Арене» вновь лицом к лицу встретились хоккеисты «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса». Одно из самых горячих противостояний в КХЛ, получившее уже собственный наименование «зеленое дерби», вновь порадовало болельщиков. Матч стал настоящим украшением чемпионата, а развязка случилась в самой концовке.

Одной из главных фигур в составе казанцев, как и всегда, являлся Александр Радулов. Экс-идол хоккейной Уфы теперь играет в стане принципиального соперника, а на матчи против бывшей команды выдает настоящие спектакли. В этот раз очками форвард не обзавелся, но то и дело провоцировал и устраивал стычки. С Кадейкиным устроили даже личную дуэль на кулаках. Правда, как кажется, такие эмоции только раззадорили сам «Салават Юлаев», потому что они отвечали на эти выпады всей командой.

«Ак Барс» сумел открыть счет в самой концовке первого периода. Это Токранов в большинстве получил передачу от партнеров и тут же бросил. Голкипер хозяев Ежов попросту не успел за быстрыми перемещениями шайбы – 0:1.

Ну а дальше царили уже озлобленные «юлаевцы». Ответный гол долго ждать не пришлось. На 21-й минуте практически зеркальную атаку в своем большинстве устроили Шмелев с партнерами – 1:1.

Практически все оставшееся основное время активнее смотрелись уфимцы. Но им местами не хватало точности, иногда сумасшедшие броски вытаскивал Билялов, который этот матч точно может занести себе в копилку.

Желание «Салавата Юлаева» победить было настолько сильным, что овертайм они решили играть в агрессивном стиле. Чуть появлялась возможности, тут же снимали вратаря и играли по схеме четверо против троих. Сработало. На 64-й минуте в очередной атаке навались на ворота Билялова, а Хмелевский остался на фланге в одиночестве. Передача на ход от Кадейкина, и вот он такой долгожданный гол – 2:1.

СКАЗАНО:

Виктор КОЗЛОВ, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- Зрелищный матч, эмоциональный, много борьбы. Все бились, ловили шайбу, не боялись. Очень важный подарок болельщикам, которых был - полный стадион. Нас очень хорошо поддерживали.