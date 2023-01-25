Расходы студентов на питание в Башкирии за год увеличились почти на пять процентов

Фото: Вислов Иван

25 января по всей стране празднуют День российского студента. В связи с этим «Комсомольская правда - Уфа» решила посчитать, насколько же за год увеличились расходы уфимских студентов на питание.

По нашим данным, суммарно цены на питание за год для учащихся выросли на 4,8%. Для объективности за подобным расчетом мы обратились к специалистам Отделения Банка России в Башкортостане. Учитывая, что студенты – народ веселый, но в массе своей небогатый, в типичный суточный рацион среднестатистического учащегося, который проживает в общежитии, мы включили кефир, хлеб, макароны, сосиски, картофель, лук, сухой суп в пакетах, подсолнечное масло, кетчуп, майонез, чай, сахар, а также сэндвич из общепита.

Для расчета индекса специалисты банка сравнили стоимость этих продуктов в декабре 2022 года и в декабре 2021 года с учетом их доли в рационе и веса в потребительской корзине.

«Из предложенных продуктов больше всего подешевел картофель – на 38,3%. Повлиял хороший урожай прошлого года, который привел к росту предложения корнеплодов. Занимающие почти одинаковую долю в рационе студентов кисломолочные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия выросли в цене на 12–18%, сосиски – на 2%. При этом, несмотря на годовой рост цен на эти продукты, его темп со второй половины прошлого года устойчиво снижается. Причиной вновь стал высокий урожай, который способствовал росту производства сельхозпродукции», - прокомментировал главный экономист Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Алмаз Габдуллин.

По его словам, расходы студентов на питание увеличились, но их рост вдвое ниже инфляции в регионе. «Индекс рациона студента» наглядно демонстрирует, что личная инфляция может значительно отличаться от официального показателя. Так происходит потому, что традиционный набор продуктов, а также непродовольственных товаров и услуг у каждого свой. Потребительская корзина включает более 550 позиций. Некоторые из них нам нужны постоянно, другие мы не используем вовсе или предпочитаем те, что на входят в корзину, отсюда и разница.

В декабре 2022 года инфляция в Башкортостане составила 11,3%. Рассчитать личную инфляцию можно c помощью калькулятора на просветительском портале Банка России «Финансовая культура».