Комфорт и простор — ЖК «Свобода». Современный квартал в соседстве с природой.

«Сочетание эко-пространства и комфортной инфраструктуры» — так можно описать новый жилой комплекс в Кузнецовском затоне от компании «СтроиТЭК».

Квартал расположен на берегу реки, что позволит жителям наслаждаться одновременно и единением с природой, и прелестями городской жизни.

Планировка квартир двух современных высоток удовлетворит пожелания жильцов с самыми разными увлечениями и стилями жизни. За порядком в каждом доме будет следить консьерж, а автоматизированные системы контроля потребления ресурсов в квартирах помогут сделать жизнь менее расточительной. Помимо прочего, для владельцев транспорта будет предусмотрен удобный и вместительный подземный паркинг, который позволит забыть о неудобствах парковки.

Комплекс учтет потребности семей с детьми. На территории ребенку любого возраста будут предоставлены возможности как для разностороннего развития, так и для и безопасных развлечений.

Более экологичному образу жизни будущих жильцов квартала будет способствовать не только соседство с природой, но и организованный на территории раздельный сбор мусора и его сортировка.

Благодаря тому, что квартал расположен в прибрежной зоне, у жильцов «Свободы» будут возможности заняться яхтингом, сапсерфингом и вейкбордингом. А для любителей утренних или вечерних пробежек, а также непринужденного променада, идеально подойдет городская набережная, ставшая в последние пару лет одним из самых знаковых общественных пространств Уфы.

Жители нашего города уже знакомы с застройщиком «СтроиТЭК» по жилому комплексу «Старый центр». Он расположен в историческом центре города на пересечении улиц Коммунистической, Гафури, Султанова, Чернышевского и уже радует жильцов.

Рассматривая покупку квартиры, обратите внимание, что застройщик предлагает интересные планировки от смарт-пространств до классических вариантов. Кроме того, предлагается субсидированная ипотека от 3% и беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

Рассматривая покупку квартиры, обратите внимание, что застройщик предлагает интересные планировки от смарт-пространств до классических вариантов. Кроме того, предлагается субсидированная ипотека от 3% от ПСБ банка* и беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

Сдача домов планируется в третьем квартале 2024 года, строительство жилого комплекса идет полным ходом. Подарите себе жизнь в видовой квартире комфорт-класса!

Получить консультацию специалиста вы можете по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, д. 69/1.

Подробности по телефону 8 (347) 226-60-50

ООО «СЗ» СТЭК-БЕРЕГ»

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