Забываем и переплачиваем: что мешает жителям Уфы экономить

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Наша жизнь настолько стремительна, что мы очень многое забываем. Иногда это просто досадно, но бывает, что за забывчивость приходится переплачивать - пусть понемногу, но регулярно. Мы проанализировали траты среднестатистического горожанина и обнаружили дыры, в которые утекает семейный бюджет.

Акционные бонусы и баллы

Довольно часто во время покупок нам начисляют баллы и бонусы, которые можно тратить во время следующего шопинга. Многие про это забывают и совершенно напрасно, ведь это хорошая экономия. Например, держатели карт «Мир», зарегистрированные в программе лояльности платежной системы, участвовали в интерактивной игре «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки»в конце прошлого года и собирали виртуальные баллы за выполнение заданий. У участников программы лояльности ПС «Мир» баллы могли накопиться автоматически, так как задания состояли из обычных расходов – потратить определенную сумму в категории косметика, сходить в ресторан, совершить несколько покупок по карте. В январе получить баллы нельзя, но еще можно успеть их потратить - получить кешбэк или промокод на скидку. Например, доступен кешбэк 5% в категориях «Продукты», «Обучение», «Развлечения». Или скидка в размере 10% на заказы от 700 рублей в «Самокате», 20% в магазине и на сайте «Подружка». И это далеко не весь перечень выгодных предложений. Только успеть потратить баллы нужно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

Бытовые приборы и свет

Каждый из нас хоть раз в жизни, уходя из дома, забывал выключить свет, телевизор, компьютер. А это увеличивает сумму в квитанциях по квартплате. На первый взгляд переплата небольшая, но постоянная забывчивость обходится в копеечку. Даже находясь дома, можно забыть выключить бытовые приборы или освещение. Совет тут один - быть внимательнее, прямо на входной двери повесить себе напоминалку или решиться и установить систему «Умный дом». Умные технологии позволят контролировать обстановку в квартире удаленно.

Показания счетчиков, страховка и налоги

Есть вещи, которые нужно делать раз в месяц, год или больше. Например, передавать показания счетчиков в управляющую компанию, своевременно менять приборы учета, продлевать страховку на автомобиль, платить налоги. Забывчивость в этом случае играет против нас. Например, если вы не передавали в управляющую компанию показания счетчиков, то воду и электричество вам сначала посчитают по среднемесячным показаниям, а потом по нормативу. Это выйдет намного дороже.