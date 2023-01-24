«Теперь ты рядом с ней»: мальчик из Башкирии не пережил рецидив лейкоза, который начался после смерти мамы

Фото: АНО "Радуга добра"

В Стерлитамаке простились с шестилетним Алмазом С. (имена несовершеннолетнего и его матери изменены – Ред.), который долгое время боролся с опасным диагнозом – раком крови. А за несколько месяцев до трагедии, не выдержав переживаний за сына, умерла его мать. Печальную историю рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

ДИАГНОЗ «ЛЕЙКОЗ» СТАЛ НАСТОЯЩИМ УДАРОМ

Алмаза Альбина С. воспитывала в одиночку - единственный и любимый сын был настоящей отрадой для молодой женщины. Когда мальчик стал жаловаться на слабость, быструю утомляемость, синяки на теле, мама сразу отвела сына в больницу. Диагноз «лейкоз» стал настоящим ударом для Альбины.

Алмаза начали лечить – бесконечные химиотерапии, анализы, уколы, больничные стены. Альбина делала все возможное, чтобы сынок поправился, мечтала, как поведет его в первый класс. Женщина не просила ни у кого помощи, полагая, что лечение и материнская любовь помогут спасти сына.

УСНУЛА И БОЛЬШЕ НЕ ПРОСНУЛАСЬ

Казалось бы, все самое страшное постепенно уходит: лечение дало хороший результат, Алмаз даже вышел в ремиссию. Но материнское сердце не выдержало переживаний за ребенка: осенью 2022 года женщина скончалась.

- Просто легла спать и уже не проснулась. А следом и у мальчика, который остался без мамы, снова начался рецидив. Его хотели перевезти на лечение в клинику в Санкт-Петербурге, но он сгорел буквально за пару месяцев. Болезнь развивалась слишком стремительно, помочь уже было слишком поздно, - вздыхает Регина Биргулиева. – Близких родственников, кроме бабушки, у него не было. Соседи, конечно, помогали, коллеги с работы… Но никто и никогда не сможет заменить ребенку маму.

Похороны малыша прошли накануне в Стерлитамаке.

- Спи спокойно, малыш, без боли. Теперь ты рядом с мамочкой, - соболезнуют волонтеры.

«КП-Уфа» приносит свои искренние соболезнования близким.