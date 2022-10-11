В День республики открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

11 октября уфимские власти открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева. Долгое время этот небольшой участок города оставался настоящей головной болью для местных. Дело в том, что в этом районе сосредоточены недавно построенные высотные дома, в свои новые жилища уже въехали жильцы, а вот инфраструктура все это время, мягко говоря, оставляла желать лучшего – дороги попросту не было.

Еще ранней весной 2022 года жители били настоящую тревогу, так как подойти к своему подъезду представлялось настоящим испытанием, а без резиновых сапог такую попытку не стоило даже предпринимать.

Почувствовал на себя прелести района и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Именно сюда в статусе новоиспеченного градоначальника он пришел с проверкой в апреле и прогулялся по местности. Увиденное не оставило его равнодушным. Тогда он и пообещал, что проблему решат в ближайшее время.

Все лето и начало осени Бульвар Давлеткильдеева активно ремонтировали. Движение было полностью перекрыто, рабочие пытались всеми способами успеть до начала холодов. И у них получилось.

- Это один из долгожданных объектов для всего микрорайона Глумилино. Протяженность новой дороги всего 450 метров, но сложность проекта заключалась в необходимости переустройства инженерных сетей. Здорово, что реализовали программу «Чистое небо», провода не висят, - порадовал местных жителей у себя в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На этом пока не все. Как признаются власти, еще предстоит многое проделать: поставить скамейки и урны, установить остановки и светофор, подумать над озеленением. Но самое сложное уже сделано. Теперь тут современная широкая дорога, удобные подъезды к дворам, хорошее освещение. Таким образом, резиновые сапоги теперь можно закинуть на самую дальнюю полку.