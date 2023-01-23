Знакомимся с трендами: молекулярный детокс для кожи — на пути к омоложению

процедура на аппарате HELEO4

Эта революционная anti-age методика основывается на принципиально новом способе обновления кожи. В чем ее суть, рассказали специалисты Клиники врачебной косметологии

В основе большинства известных способов омоложения — принцип деления клеток. Что-то должно их стимулировать к размножению, на этом строится эффект регенерации, по сути, обновления. Но вот беда: проблемы, которые дамынадеютсярешить с помощью косметологии, такие как пигментация и акне, часто остаются. Почему так?

Дело в том, что в процессе деления клетки передают всю информацию новому поколению.Причем как здоровые клетки, так и «дефектные», и старые. Последние «одаривают» своих потомков ошибками, мутациями. В итоге, там, где должна быть новая гладкая кожа здорового цвета, снова и снова дают знать о себе проблемы из прошлого.

Но в 2018 году в мире косметологии представили оригинальное решение проблемы — HELEO4. Это «детище» профессора Г. В. Пономарева, основанное на базовых принципах фотодинамической терапии. Суть методики заключается в следующем: на кожу наносят препарат, который маркирует «поврежденные» и старые клетки, а затем под воздействием световых лучей (применяется специальный аппарат) запускается процесс самоликвидации этого «непригодного» ресурса. Таким образом, здоровые клетки получаются больше пространства, чтобы размножаться, процесс обновления происходит на более высоком качественном уровне. Если проще: кожа омолаживается изнутри, становится более подтянутой, а отекам, неровностям и морщинкам можно сказать: «прощай!».

— Эту методику мы используем уже два года, многие наши клиенты оценили эффективность иприходят снова. Результаты настолько впечатляющи, что мы выбрали эту процедуру в качестве варианта первой линии — вместо тех, что использовали ранее, — рассказала директор Клиники врачебной косметологии Наталья Михайлова —Особенно хорошие результаты наблюдаются у клиентов, страдающих от акне. Воспалительные высыпания исчезают, а кожа на лице становится ровной и гладкой. Как и в любом другом случае, здесь важна регулярность и основательный подход: чтобы получить ощутимый эффект, нужно пройти минимальный курс из 5 процедур. А затем, для того, чтобы кожа оставалась молодой, здоровой и хорошо реагировала на косметологические программы, рекомендуется хотя бы раз в год проходить smart-процедуру клеточного детокса HELEO4. А сейчас мы запустили акцию: скидка 30% на курс от 5 процедур.

КОМУ ПОЛЕЗНО

- Возрастные и/или структурные изменения кожи,

- розацеа, акне и постакне, дерматозы,

- гиперпигментация,

- фотоповреждения и актинический кератоз.

Также может использоваться на этапе подготовки к инвазивных процедурам и для более быстрого восстановления после любых повреждающих воздействий.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ

1. Не больно: процедура не требует анестезии, инъекций (и вообще проникновения под кожу).

2. Комфортно проходит: специальной подготовки тоже не требуется, в процессе человек не испытывает неприятных ощущений; не нужна реабилитация.

3.Заметный результат: первое положительное действие можно увидеть уже после первой процедуры, а стойкий эффект наблюдается после 5 процедур, и остается таким длительное время (достаточно поддерживать раз в год). Восстанавливается деятельность потовых и сальных желез, движение лимфы и кровоток, активируется клеточный и гуморальный иммунитет, подавляются патологические процессы и запускаются процессы здоровой регенерации клеток.

4.Универсальный способ: это самостоятельная полноценная процедура, которая не требует дополнительных вмешательств, при этом сочетается с другими методами (по желанию и/или показаниям).

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Только с 1 по 28 февраля

скидка 30% от 5 процедур на аппарате HELEO4

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