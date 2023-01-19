На Крещение в купели окунулись больше 13 тысяч жителей Башкирии

Одну из самых красивых купелей республики оборудовали в уфимском парке Якутова Фото: Администрация Уфы

В Башкирии в крещенскую ночь с 18 на 19 января в православных мероприятиях поучаствовали более 13 тысяч верующих.

Несмотря на то, что Башкирия является национальной республикой, в регионе чтят и уважают традиции всех религий, народов и национальностей. В ночь с 18 на 19 января в республике, как и по всей стране, проводились православные службы, посвященные Крещению. Неотъемлемым элементом праздничного дня стали омовения иорданях и специально подготовленных местах на открытой воде. Их подготовили во всех районах и городах Башкирии. По православным традициям считается, что, окунаясь в воду, верующий очищается от грехов. Примечательно, что перед этим место омовения освящает батюшка.

СПАСАТЕЛИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Уже традиционно, в подготовке купелей и иорданей участвуют не только представители духовенства, но и спасатели. Сотрудники аварийных ведомств помогали прорубить лед и обустраивали место для религиозной церемонии. Как правило, рядом с каждой купелью оборудован пункт обогрева, где окунувшимся в ледяную воду предлагают горячий чай и небольшой перекус. Также спасатели готовы оказать первую помощь гражданам, которым стало плохо в очереди к иордани или уже после погружения. Помимо них на местах дежурят медики и стражи порядка.

В Уфе для верующих подготовили семь купелей в разных частях города. Самой красивой, пожалуй, получилась оборудованная на Солдатском озере в парке Якутова. Художник украсил ее сделанными из льда фигурами.

Если говорить про республику в целом, то к утру 19 января, несмотря на 25-градусный мороз, в купели окунулись более 13 тысяч православных. Это несколько меньше, чем прошлом году, когда через православное очищение к этому времени прошли более 17 тысяч человек. По данным МЧС Башкирии, никаких ЧП на купелях в Крещенскую ночь не было.