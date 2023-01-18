В Уфе волонтеры спасают молодого стаффа, которого решили усыпить на Рождество

Фото: Елена Жданова

В Уфе волонтеры спасают молодую самку стаффордширского терьера, которого привели на усыпление хозяева. Сейчас зоозащитники ищут для Юты (так назвали собаку – Ред.) новый дом, а главное – ответственного хозяина, который знает, как обращаться с породой и не откажется от четвероногого друга при первых трудностях.

«КУДА ПРИВОЗИТЬ СОБАКУ?»

Как рассказала зоозащитница Елена Жданова у себя на странице в соцсетях, 2 января собаку привели на усыпление, хотя животное было абсолютно здорово и не проявляло никаких признаков агрессии.

- Я попросила придержать собаку до конца праздников и за это время попробовать подыскать ей новых хозяев. В итоге 7 января звонок от хозяйки – мол, куда привозить животное? Я спросила – стерильная ли собака и неужели реально хватит духа усыпить ее? На этом наш разговор закончился, а уже 9 января мне позвонили из ветклиники и сообщили, что Юту все же привезли на усыпление, - рассказывает Елена Жданова. – Конечно, в клинике им отказали, потому что никто не возьмется усыплять здоровое животное. Но мы все понимаем, кто ищет – тот найдет. В интернете полно объявлений: приедут и убьют собаку, лишь бы заплатили…

В итоге Елена снова созвонилась с хозяйкой стаффа и попросила привезти собаку, а также оплатить стерилизацию. Женщина с радостью привезла животное, а в качестве «приданого» приволокла мешок костей и немного собачьего корма. Стерилизацию собаки, конечно, никто оплачивать и не собирался.

«НЕЧЕМ КОРМИТЬ – ВОТ И РЕШИЛИ УСЫПИТЬ»

Как позже выяснилось, у Юты – очень непростая судьба. Поговаривают, что ее бывший хозяин в Новый год расправился со своим родным братом и теперь находится под арестом. Его супруга не работает, поэтому сразу заявила, что кормить собаку не на что, да и заботиться о ней никто не будет. Вот и нашелся самый «простой» способ – просто усыпить несчастное животное.

- Стаффочка просто замечательная. Умная, ласковая, понимает абсолютно все. Раньше Юта жила на цепи в квартире без выгула, поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака снова страдала в новой семье. Мы очень хотим найти новый дом для Юты, но, если у вас есть маленькие дети или другие домашние животные в доме, от затеи лучше сразу отказаться. Также мы не отдадим собаку в съемную квартиру, вольер или будку, стаффордширские терьеры не живут на улице. И главное, новый хозяин должен знать породу и понимать, как с ней обращаться, - подчеркивают волонтеры.

Если вы хотите стать для Юты новым верным хозяином, свяжитесь, пожалуйста, с волонтером Еленой Ждановой по телефону 8(987)629-73-78.