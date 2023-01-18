Башкирия не вошла в десятку лучших регионов России по итогам 2022 года

По итогам прошлого года республика расположилась на 13 месте среди всех регионов России. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В конце прошлого года аналитики РИА Рейтинг составили и опубликовали итоговый рейтинг регионов России. При расчете эксперты использовали самые важные экономические и социальные показатели каждого из регионов. Какие регионы в прошлом году развивались лучше, а какие хуже и какое место заняла Башкирия, в материале «КП-Уфа».

КАК СЧИТАЛИ

При составлении итогового рейтинга регионов России за 2022 года эксперты РИА Рейтинг присвоили каждому субъекту определенный балл. А они в свою очередь составляют среднее арифметическое при сложении результатов в рейтингах, выпущенных в прошлом году. Речь идет о рейтинге регионов по качеству жизни, по социально-экономическому положению, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-техническому развитию и по приверженности жителей к здоровому образу жизни.

Здесь стоит отдельно упомянуть, что все свои рейтинги аналитики РИА Рейтинг составляют на основе данных официальной статистики Росстата. Например, при изучении рынка труда они учитывают только количество официально зарегистрированных безработных, не беря в расчет работающих неофициально или проживающих, скажем, в Башкирии, но работающих вахтой на Крайнем Севере. И тоже самое касается всех остальных рейтингов по итогам 2022 года.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По итогам 2022 года аналитики РИА Рейтинг наиболее развитыми регионами России назвали Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Они ожидаемо заняли первые три строчки соответственно.

В десятку условно лучших и наиболее «сильных» в экономическом и социальном плане регионов нашей страны по итогам прошлого года вошли Татарстан (4-е место), Ханты-Мансийский автономный округ (5-е), Ямало-Ненецкий автономный округ (6-е), Нижегородская область (7-я строчка), Свердловская область (8-е место), Самарская область (9) и Тюменская область (10).

Наиболее слабыми, догоняющими в экономическом и социальном плане регионами России по версии РИА Рейтинг в 2022 году стали республика Тыва (85-е место), Еврейская автономная область (84), Ингушетия (83), Карачаево-Черкесская республика (82), а замкнула пятерку аутсайдеров республика Алтай (81-е место).

ГДЕ БАШКИРИЯ

Что касается места Башкирии в итоговой таблице за 2022 год, то наша республика расположилась на 13-й строчке. С учетом всех факторов, на основе которых каждый регион получал итоговый балл, наша республика получила оценку 58,94 из 100 возможных. Стоит отметить, что наивысшую оценку не получил ни один регион. Даже Москва от экспертов получила 83,604 баллов.

Из географических соседей нашей республики выше в итоговом рейтинге оказались только Татарстан (4) и Свердловская область (8). Пермский край оказался на 23-м месте, Челябинская область на 25-м, Оренбургская на 38-м, а республика Удмуртия и вовсе на 53-м.