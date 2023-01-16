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Общество16 января 2023 7:46

Активный ребенок вдруг стал вялым и усталым, а потом открылось страшное: в Уфе спасают 5-летнего мальчика

Таир был абсолютно здоровым ребенком, и поначалу симптомы недуга были просто похожи на обычную простуду
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Родители верят, что Таир обязательно поправится. Он сильный мальчишка

Родители верят, что Таир обязательно поправится. Он сильный мальчишка

Маленький Таир Хасанов из Уфы всегда был гиперактивным мальчишкой: зимой любил лепить снеговиков и играть в снежки, летом – плавать в речке, играть с друзьями во дворе. Открытый, развивается по возрасту, любит ходить в детский сад – это все про него. В один миг Таир резко изменился, стал вялый, быстро уставал, а еще через две недели у мальчонки обнаружили серьезное заболевание – острый лимфобластной лейкоз. 4 января 2023 года жизнь семьи Хасановых разделилась на «до» и «после».

СНАЧАЛА ДУМАЛИ, ЧТО ПРОСТУДА

Все началось в 20-х числах декабря 2022 года. Таир приходил домой из садика и жаловался на усталость, постоянно говорил, что нет сил. Маму это сразу насторожило, ведь это совсем не похоже на ее ребенка. 30 декабря у Таира поднялась температура до 38,5. Тогда родители подумали, что это обычная простуда. Ситуация повторилась и на следующий день, а 1 и 2 января температура начала скакать – то она есть, то нет.

- 3 января сын стал совсем слабый, побледнел, все эти дни много спал. Мы поехали в частную клинику на прием педиатра, она посоветовала сдать анализы. На следующий день она позвонила и сказала, чтобы мы экстренно ехали в больницу, результаты исследования крови были очень плохие, врач заподозрила лейкоз, - рассказала «КП-Уфа» мама Таира Анастасия.

Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, сразу забрали в реанимацию, где он провел целые сутки, гемоглобин был критически низкий, медики делали переливание крови и спасали малыша.

Уже больше недели мама с сыном находятся в палате РДКБ, Таир сдает анализы, проходит различные процедуры, ставят капельницы. На днях пункция показала, что в спинно-мозговой жидкости нет раковых клеток, а значит, шансы на выздоровление есть.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЕТЕТЬ В МОСКВУ

17 января Таир с мамой вылетает в Москву на лечение в клинику имени Рогачева, ближайшие два месяца ребенок проведет в столице в стенах медучреждения. Его ждут анализы, обследования, химиотерапия.

Семью ждут множественные расходы, и они обращаются к неравнодушным людям за помощью.

- В фонды мы пока не обращались, решили попробовать открыть сбор своими силами. К счастью, неравнодушных людей очень много, мы благодарны каждому, кто помогает. Даже 50 и 100 рублей имеют для нас значение, - говорит Анастасия.

Если вы хотите помочь Таиру, это можно сделать переводом любой посильной помощи на карту Сбербанка: 2202 2007 5232 8888. Получатель: Анастасия Фаритовна Хасанова.

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