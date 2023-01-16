Активный ребенок вдруг стал вялым и усталым, а потом открылось страшное: в Уфе спасают 5-летнего мальчика

Родители верят, что Таир обязательно поправится. Он сильный мальчишка

Маленький Таир Хасанов из Уфы всегда был гиперактивным мальчишкой: зимой любил лепить снеговиков и играть в снежки, летом – плавать в речке, играть с друзьями во дворе. Открытый, развивается по возрасту, любит ходить в детский сад – это все про него. В один миг Таир резко изменился, стал вялый, быстро уставал, а еще через две недели у мальчонки обнаружили серьезное заболевание – острый лимфобластной лейкоз. 4 января 2023 года жизнь семьи Хасановых разделилась на «до» и «после».

СНАЧАЛА ДУМАЛИ, ЧТО ПРОСТУДА

Все началось в 20-х числах декабря 2022 года. Таир приходил домой из садика и жаловался на усталость, постоянно говорил, что нет сил. Маму это сразу насторожило, ведь это совсем не похоже на ее ребенка. 30 декабря у Таира поднялась температура до 38,5. Тогда родители подумали, что это обычная простуда. Ситуация повторилась и на следующий день, а 1 и 2 января температура начала скакать – то она есть, то нет.

- 3 января сын стал совсем слабый, побледнел, все эти дни много спал. Мы поехали в частную клинику на прием педиатра, она посоветовала сдать анализы. На следующий день она позвонила и сказала, чтобы мы экстренно ехали в больницу, результаты исследования крови были очень плохие, врач заподозрила лейкоз, - рассказала «КП-Уфа» мама Таира Анастасия.

Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, сразу забрали в реанимацию, где он провел целые сутки, гемоглобин был критически низкий, медики делали переливание крови и спасали малыша.

Уже больше недели мама с сыном находятся в палате РДКБ, Таир сдает анализы, проходит различные процедуры, ставят капельницы. На днях пункция показала, что в спинно-мозговой жидкости нет раковых клеток, а значит, шансы на выздоровление есть.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЕТЕТЬ В МОСКВУ

17 января Таир с мамой вылетает в Москву на лечение в клинику имени Рогачева, ближайшие два месяца ребенок проведет в столице в стенах медучреждения. Его ждут анализы, обследования, химиотерапия.

Семью ждут множественные расходы, и они обращаются к неравнодушным людям за помощью.

- В фонды мы пока не обращались, решили попробовать открыть сбор своими силами. К счастью, неравнодушных людей очень много, мы благодарны каждому, кто помогает. Даже 50 и 100 рублей имеют для нас значение, - говорит Анастасия.

Если вы хотите помочь Таиру, это можно сделать переводом любой посильной помощи на карту Сбербанка: 2202 2007 5232 8888. Получатель: Анастасия Фаритовна Хасанова.