Механические и бионические протезы с процессором! Как в Башкирии помогают детям, которые лишились конечностей

Фото: Светлана Б. и Рузиля Х.

В Башкирии десятки людей страдают от отсутствия конечностей. Кто-то лишается руки или ноги вследствие травмы или болезни, а кому-то приходится жить с подобным дефектом с самого рождения. В материале «Комсомолки» – две истории о родившихся без части руки подростках, которым все же удается вести полноценную жизнь, в том числе, благодаря чудесам инженерной мысли – механическим и бионическим протезам.

«ПОЧУВСТВОВАЛ, БУДТО У НЕГО НАСТОЯЩАЯ РУКА»

Вове из Туймазинского района республики 13 лет, он родился с аплазией правого предплечья – у него почти до локтя отсутствует кисть. Однако, несмотря на дефект, мальчик растет очень коммуникабельным и позитивным подростком.

– Мы с детства воспитывали его как обычного нормального ребенка. Он полностью сам о себе может позаботиться. У нас в семье, кроме Вовы, еще трое детей, и он активно участвует и помогает во всех бытовых делах: будь то готовка или уборка, – рассказывает мама подростка Светлана.

Врожденный дефект также не мешает Вове заниматься учебой и спортом. Мальчик ходит на секцию бокса и регулярно участвует в олимпиадах по химии и информатике.

С самого раннего возраста подростку пришлось пользоваться косметическим протезом. Вопреки мнению многих, данное приспособление выполняет не только декоративную, но и физиологическую функцию. Дело в том, что отсутствие руки может привести нарушению осанки. Протез восстанавливает баланс позвоночника, и тем самым предотвращает развитие сколиоза.

Правительство Башкирии совместно с компанией «Моторика» реализуют программу, в рамках которой дети-инвалиды могут бесплатно получить протезы.

В 2018 году Вова получил от организации свой первый активный протез. Его особенность состоит в наличии помощью механизм хвата, который приводится в действие посредством движения сустава. Силу и скорость сжатия пальцев можно определить самостоятельно, почувствовав сопротивление в тот момент, когда кисть упирается в предмет.

Протез помогает Вове не только в бытовых делах, но и в учебе Фото: Светлана Б.

Тяговый протез вызвал у Вовы, по словам его матери, большой восторг, ведь теперь мальчику стало гораздо проще делать привычные вещи. Кроме того, его порадовала возможность самому создать дизайн протеза: на сайте «Моторики» пользователь может выбрать то, как будет покрашен механизм и какой рисунок будет нанесен на его поверхность.

– В школе у одноклассников Вовы протез вызвал по-настоящему живой интерес. Каждый подходил, здоровался и просил дать посмотреть, – рассказала Светлана.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ КИБЕРРУКА

16-летняя уфимка Айзиля родилась без кисти левой руки. Однако, равно как и Вове из Туймазинского района, это не мешает ей жить полной жизнью. Девушка с семи лет усердно занимается плаванием, уже имеет звание кандидата в мастера спорта, регулярно участвует в республиканских соревнованиях паралимпийцев.

– Сначала Айзиля пользовалась косметическими протезами. Несколько лет назад мы узнали про «Моторику». Мы получили от них несколько активных протезов, но недавно нам предоставили современный бионический протез, – рассказала мама девушки Рузиля.

Айзиля использует высокотехнологичный бионический протез руки Фото: Рузиля Х.

Бионический протез работает за счет считывания датчиками импульсов сохранившихся мышц. Сигнал передается в микропроцессор, который за доли секунды формирует команды и, таким образом, активные части устройства приводятся в движение.

– У протеза Айзили подвижен каждый палец по-отдельности. Это, например, позволяет с помощью приложения на смартфоне настраивать разные жесты, которые может выполнять рука при активации датчиков, – пояснила мать подростка.

Новый протез Айзиля использует не только в бытовых целях, он также помогает ей в учебе. Недавно девушка закончила девятый класс и поступила в Уфимский многопрофильный профессиональный колледж на специальность «Адаптивная физкультура». В будущем она планирует помогать приспосабливаться к жизни детям-инвалидам.