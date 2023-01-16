«Готовится стать мамой»: сирота из Башкирии, над которой издевалась сестра, начала новую жизнь

Марине пришлось многое пережить - и побои, и унижения, и сильный стресс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прошлом году мы писали об ужасающей истории, которая приключилась с 17-летней девушкой из Стерлитамака. Девушка рано потеряла родителей, и единственным близким человеком осталась ее старшая сестра, которая и оформила опекунство над подростком. Вот только жизнь подростка с тех пор превратилась в настоящий ад. Марину (имя изменено – Ред.) кормили объедками, из-за чего девушка сильно похудела и практически не встала с кровати. А еще 25-летняя сестра часто била Марину, унижала ее, а однажды даже сдернула с нее платье перед взрослым мужчиной, который находился в квартире.

Как рассказал юрист Дмитрий Черкасов, к которому Марина обратилась за помощью, из-за постоянного стресса и измывательств, юная жительница Стерлитамака стала жаловаться на депрессию и апатию, а психолог диагностировала у нее начальную стадию анорексии. Вот только органы опеки, которые были в курсе ситуации, никак не вмешивались, чтобы исправить ситуацию. Чиновникам даже не пришло в голову проверить, куда уходит вся пенсия по потере кормильца, которую выплачивали девушке.

СЪЕХАЛА ОТ СЕСТРЫ И САМА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ МАМОЙ

С тех пор прошел уже год. В беседе с «Комсомолкой» юрист Дмитрий Черкасов рассказал, что с тех пор в жизни Марины произошли серьезные изменения. После огласки в СМИ, ситуацией заинтересовались в полиции. Уголовное дело, правда, возбуждено не было из-за «отсутствия состава преступления». Но самое главное, что девушке удалось выбить у государства отдельную квартиру, положенную ей, как сироте по закону. Правда, снова не обошлось без проблем: совершенно новая и просторная квартира оказалась очень холодной из-за проблем с отоплением, поэтому сейчас снова идут судебные разбирательства, чтобы решить с застройщиком этот вопрос.

- Но самое главное, что все издевательства закончились. Марина съехала от сестры и сейчас никак не поддерживает с ней общение. У девушки теперь своя семья, она готовится стать мамой. А главная ее задача – окружить своего ребенка любовью и заботой, которых она сама была лишена, - говорит правозащитник.