Осенью - дешевле! Уфа оказалась в середине рейтинга городов России «Индекс борща»

Осень - идеальная пора для борща. И дешево, и согревает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уфа оказалась в середине рейтинга городов России «Индекс борща». Цена на овощи в сезон урожая снизилась до минимума, поэтому сейчас можно неплохо сэкономить на одном из самых популярных блюд.

Ожидаемо, самый дорогой борщ оказался на крайнем северо-востоке нашей родины – в Анадыре кастрюля борща, рассчитанная на 4 человек, обойдется в 404 рубля. На втором месте оказался Магадан с ценником в 281,76 рублей. На третьем - Норильск и 276,61 рублей, на четвертом – Петропавловск-Камчатский с ценником в 252,51 рубль. Замыкает пятерку лидеров Чита, где порция борща на четверых встанет в 202 рубля. Самый же дешевый борщ оказался в Волгограде – всего 110,44 рубля.

В среднем, индекс борща в России в сентябре 2022 года составил около 158 рублей. Уфа оказалась в середине рейтинга. Здесь небольшая кастрюля борща обойдется хозяйкам, в среднем, 132, 83 рубля.

Свежий урожай картофеля на прилавках предлагается всего по 20 рублей Фото: Яна БАЗЕКИНА

«Комсомолка» решила отправиться в магазин и проверить, соответствуют ли официальные цифры реальным, и сколько действительно придется выложить за ингредиенты для борща домохозяйкам.

ВМЕСТО ГОВЯДИНЫ – КУРИЦА, ОВОЩИ – САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ

При подсчете «Индекса борща» предлагалось следовать нескольким важным условиям. Во-первых, продукты нужно покупать не на рынках, оптовых базах и не в крупных гипермаркетах, а в обычных сетевых супермаркетах «у дома». Овощи нужно брать самые дешевые, немытые, свинину или говядину – заменить «экономной» курицей. Зелень, специи и прочие «навороты» - исключить из списка покупок. Количество продуктов также строго рассчитано.

Итак, чтобы порадовать борщом семью из четырех человек, нам понадобится: 350 г. картофеля, 200 г. капусты (примерно четверть небольшого кочана), 80 г. лука и моркови (по одному небольшому овощу), 130 г. свеклы, 6 г. чеснока (пара-тройка зубчиков), полкило куриного мяса. Для подачи понадобятся 100 г. сметаны и 200 г. хлеба – примерно по куску на каждого едока.

Свеклой лучше запастись заранее, пока она стоит сущие копейки

ПРОВЕРИМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Итак, отправляемся в магазин за покупками. Цены пока еще радуют: так, килограмм картофеля из свежего урожая обойдется в 20 рублей, соответственно 350 граммов вытянут на 7 рублей. 80 граммов лука вытянут на 1,68 рублей (при ценнике 21 рубль за кг), а 80 граммов моркови – на 1,44 рубля (при ценнике 18 рублей за кило). Килограмм свеклы (очень даже симпатичной на вид) в магазине стоит 24 рубля, а значит 130 граммов выйдут на 3 рубля и 12 копеек. Капуста лежит на прилавках под ценником в 20 рублей (а помните, как весной за этот овощ просили все 120) – значит 200 граммов вытянут на 4 рубля. За килограмм чеснока придется выложить 270 рублей, но на борщ нам потребуется всего 6 граммов, что в пересчете на рубли составляет 2 рубля 16 копеек.

Еще весной капуста стоила под 120 рублей за килограмм, сейчас - всего 20 Фото: Яна БАЗЕКИНА

Переходим к мясной составляющей нашего борща. Килограмм курицы стоит нынче в 162 рубля, а значит, 200 граммов вытянут примерно на 32,4 рубля. Половина упаковки самой дешевой сметаны (но не сметанного продукта!) обойдется в 30 рублей. Буханка самого дешевого хлеба весом в 550 граммов стоит 43 рубля, а значит, 200 граммов вытянут на 15 рублей 63 копейки.

Подсчитаем общий итог: 117 рублей и 43 копейки. Что же, прекрасный итог – даже меньше, чем официальные цифры. Так что вполне резонно запастись овощами на зиму, пока они стоят дешево, ведь уже к зиме ценники вырастут в 2, а то и в 3 раза. А совсем скоро «Комсомолка» отправится на традиционные осенние ярмарки, чтобы посмотреть, чем там торгуют и можно ли сэкономить на покупках. Подробности – читайте в нашем следующем материале.