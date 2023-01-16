Из Уфы теперь можно отправлять посылки в другие города через Яндекс Доставку. Цены на услугу фиксированы

В приложении Яндекс Go (там, где мы привыкли заказывать такси и еду) появилась услуга междугородней доставки. До сих пор сервис работал внутри регионов: курьер забирал посылку и отвозил ее получателю в том же городе или области. Теперь через приложение можно отправить посылку более чем в 100 городов России.

Как это работает

Пока посылки доставляются между пунктами выдачи заказов Яндекс Маркета. Работает сервис так: в приложении Яндекс Go выбираете тариф «Пункты выдачи», адреса удобных ПВЗ для отправки и получения посылки и размер коробки для посылки. В самую маленькую войдет смартфон, в самую большую — высокие сапоги. Вес любой посылки не должен превышать 12 кг.

Посылку нужно отнести в выбранный ПВЗ — там вещи упакуют в коробку и отправят в город получателя. Доплачивать за упаковку не придется.

Для тех, кому некогда ходить в пункты выдачи, Яндекс Доставка планирует запустить междугородний тариф от двери до двери. Услуга появится через пару месяцев.

Сколько стоит

Тут все прозрачно. Узнать, сколько стоит доставка, можно прямо в приложении. Цены на отправку между пунктами выдачи фиксированы и не зависят от спроса или погоды, как это бывает на других тарифах. Здесь цена рассчитывается только от размера посылки и расстояния между городами.

Например, доставка небольшой посылки из Уфы в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 280 рублей, в Казань, Екатеринбург и Челябинск — 290 рублей, в Краснодар — 330 рублей. Много это или мало? Сравните с тарифами других логистических компаний.

Кому будет полезно

В первую очередь обратить внимание на услугу стоит малому бизнесу. Мастерам, которые делают вещи ручной работы (например, украшения, посуду, свечи, мыло, игрушки), дизайнерам одежды или сумок. Доставка в другие города пригодится обжарщикам кофе, локальным производителям чая, сухофруктов, сладостей с долгим сроком хранения.

Такой бизнес часто не имеет больших оборотов. При этом во многих городах есть умельцы, которые делают действительно качественные, нужные и красивые вещи. Если потенциальный покупатель из другого города захочет что-то приобрести, сделка может сорваться как раз на этапе обсуждения доставки. Тарифы на доставку иногда превосходят по цене сам товар. С новым сервисом Яндекса Доставки все стало проще.

«А если я не веду бизнес, смогу пользоваться?»

Конечно, пользоваться доставкой в другие города от Яндекса может любой. Это удобно, когда нужно поддерживать связь с близкими, хочется отправить им презент или переслать какие-то документы (только не удостоверяющие личность, их закон запрещает отправлять!).

Что еще интересного

В приложении Яндекс Go очень удобно отслеживать статус посылки. Получатель и отправитель всегда будут знать, где находится посылка и когда она приедет в пункт выдачи. Кроме того, получатели, у которых есть приложение Яндекс Go, получают пуш-уведомления о статусе доставки, получатели без приложения — SMS.