В Уфе водитель «Башавтотранса» спас случайного прохожего на мосту через Белую

Водитель «Башавтотранса» Родион Искандаров (справа) героем себя не считает. Фото: ГУП «Башавтотранс»

В Уфе водитель автобуса спас мужчину, оказавшегося на краю моста.

Простой водитель автобуса Родион Искандаров спас от неминуемой гибели случайного прохожего на мосту через реку Белая. Случай произошел на глазах десятков изумленных пассажиров маршрута №110с в минувшую среду, 28 сентября.

В обычный осенний день водитель «Башавтотранса» Родион Искандаров выполнял привычный рейс из Булгаково в уфимский Док, как вдруг увидел на мосту через реку Белая мужчину, нависшего над ограждением. Он незамедлительно остановил автобус, выскочил на улицу и подошел к незнакомцу. Как пишут очевидцы в социальных сетях, дело было в седьмом часу вечера неподалеку от Монумента дружбы.

- Мужчина был явно сильно пьян! На помощь водителю выбежали еще мужчины, коллективно его затащили в автобус, довезли до МВД, по пути поговорили с ним о жизни, он вышел! – написала на следующий день в социальных сетях пассажирка того самого автобуса, ставшая невольной свидетельницей спасения. К слову, никто из пассажиров тогда не стал возмущаться из-за незапланированной остановки.

Как отметила автор поста в социальных сетях, когда нетрезвый мужчина покинул автобус на остановке, водитель вновь вышел из кабины и перекинулся с ним еще парой слов. Что именно он сказал незнакомцу, осталось «за кадром», но по словам пассажирки, после этого спасенный протрезвел и «уже в другом настроении ушел».

Водитель, проявивший неравнодушие и чудеса убеждения, как оказалось, имеет солидный опыт работы в общественном транспорте - он трудится в «Башавтотрансе» с 2009 года. Как пояснили в самой компании, Родион Искандаров – человек скромный и «геройства в своем поступке не усматривает, считая, что так на его месте поступил бы каждый».