Уфа не вошла даже в топ-30 городов России по уровню зарплат

Аналитики на основе официальных данных выяснили, что средняя зарплата в Уфе чуть больше 52 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уфа не попала в список городов России с высокими зарплатами.

На днях аналитики РИА Рейтинг опубликовали рейтинг городов России по уровню средней зарплаты за первое полугодие 2022 года. Эксперты на основе данных Росстата выяснили, сколько в среднем зарабатывают жители ста крупных городов нашей страны и оценили, сколько минимальных наборов продуктов и услуг можно на них купить. Проще говоря, в итоговую таблицу попали не только сухие цифры по среднему заработку, но и такой показатель, как покупательская способность.

Как пояснили эксперты РИА Рейтинг, некоторые города с более низкой средней зарплатой оказались в итоговой таблице выше, потому что покупательская способность там выше. То есть где-то зарплаты выше, но из-за высоких цен на товары и услуги на эти деньги можно купить меньше продуктов или приобрести услуг. Также аналитики отметили, что из 16 крупнейших городов России 13 расположились в верхней части рейтинга.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По итогам первого полугодия 2022 года городами с самой высокой зарплатой и соответствующей покупательской способностью стали Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск. Именно так выглядит топ-3 городов России по уровню заработков. Примечательно, что Москва в этом рейтинге заняла 4-е место, а Санкт-Петербург и вовсе 8-е, уступив Сургуту (5-е место), Магадану (6) и Красногорску (7).

По данным РИА Рейтинг городами с самыми низкими доходами и покупательской способностью в стране стали Элиста, Нальчик и Грозный. В столице Калмыкии средняя зарплата составляет всего 33,1 тысячу рублей и на эти деньги можно оплатить лишь 1,86 минимального набора товаров и услуг. Проще говоря, на средний доход можно прокормить только одного взрослого человека.

В свою очередь, в Нальчике средняя зарплата составляет 34,2 тысячи рублей и на эти деньги можно купить 1,96 минимального набора товаров и услуг, а в Грозном средняя зарплата 35,3 тысячи рублей и на эти деньги можно прокормить двоих взрослых человек.

УФА НЕ ВОШЛА В ТОП-30

Что же касается столицы Башкирии, то в этом рейтинге Уфа расположилась на 31-м месте. По версии РИА Рейтинг, в средняя зарплата здесь составляет 52,7 тысяч рублей и на эти деньги можно купить чуть больше трех минимальных для жизни наборов товаров и услуг. Башкирскую столицу в рейтинге обошли такие откровенно депрессивные города как Липецк (30-е место) и Череповец (22). К слову, у нашей редакции возник вопрос о том, действительно ли в Уфе средняя зарплата может составлять более 52 тысяч рублей. Экономист Всеволод Спивак считает, что эта цифра вполне реалистичная.

- Но другой вопрос в том, что люди обычно неправильно понимают значение этого показателя. Во-первых, сюда включен НДФЛ. В России НДФЛ платится работодателям и большинство наемных работников даже о нем на думает. У нас, когда договариваются о заработной плате, по умолчанию договариваются о заработной плате без учета НДФЛ. В США же, к примеру, работодатель пишет заработную плату «брутто» с включенным подоходным налогом, - поясняет экономист.

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В УФЕ

По словам Всеволода Спивака, при оценке средней зарплаты в том или ином городе учитывается лишь среднеарифметическое значение, а это лишь один из основных показателей.

- Средняя зарплата в 52 тысячи получается примерно так: двадцать человек поручают по тридцать пять тысяч и один получает четыреста тысяч. Итого средняя примерно 52. При этом заработная плата среднего человека, в данном примере, все же 35 тысяч рублей, - отмечает экономист. - Считается, что зарплату среднего человека лучше характеризует не среднеарифметическая заработная плата, а медианная.

По оценке экономиста Всеволода Спивака, медианная заплата в Уфе составляет примерно 40 тысяч рублей.

- Если вычесть НДФЛ, то получается примерно 35 тысяч. Это и есть заработная плата среднего работника, - подытожил экономист.