Зима не за горами: синоптики поделились прогнозом погоды на октябрь в Башкирии

Вторая половина месяца будет уже намекать, что скоро наступит зима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пару дней из календаря постучится октябрь, и многие с нетерпением ожидают прогнозов от синоптиков. Чего ждать от середины осени – вернутся ли еще теплые деньки, или пора доставать из шкафа теплые куртки и шапки? Сентябрь, например, стартовал с резкого похолодания и дождей, и даже скоротечное бабье лето, которое продлилось всего недельку, не скрасило тоски жителей Башкирии по ушедшему лету. Так какая же погода нас ждет в октябре? Удастся ли насладиться золотой осенью?

ПОГОДА В ОКТЯБРЕ «НА УРОВНЕ НОРМЫ»

На днях синоптики опубликовали вероятностный прогноз погоды на отопительный сезон в 2022-2023 году, согласно которому октябрь ожидается как по количеству осадков, так и по средней температуре воздуха «на уровне нормы». Первая неделя месяца будет относительно теплой и солнечной: ночью столбики термометров покажут до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +15; +17. Это отличная новость для садоводов, которые не успели подготовить свой участок к зиме. Начиная со второй недели октября, начнет постепенно холодать, а средняя температура воздуха опустится уже до +7; +6 градусов днем и до +3; +1 ночью.

Вторая половина октября напомнит о том, что зима не за горами. Солнечные деньки сменятся пасмурностью, промозглым затяжным дождем. Местами (особенно в горных районах) выпадет первый снег. Конечно, он быстро растает, но вот теплее уже не станет. Днем цифры на термометрах не поднимутся выше отметки +3, а в восточных и северных районах уже будут уверенно держаться на -1; -3 градуса. По ночам же подморозит до -4; -5. В южных районах будет немного теплее: -2 градуса ночью и около 0 днем, а вместо снега ожидаются сильные дожди.

Последняя неделя октября отметится устойчивой минусовой температурой и даже снегопадами. Больше всего снежных осадков ожидается на севере республики, впрочем, и в центральной части Башкирии, и в Уфе будет идти снег. Средняя температура ночью ближе к концу месяца ожидается в районе -4 градусов, днем -3; -1.

Отметим, что все же это всего лишь вероятностный прогноз погоды, то есть основанный на многолетних показаниях метеостанций. Кто знает, и, может, октябрь подарит нам побольше теплых и солнечных дней, а зима не наступит так быстро.