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Общество29 сентября 2022 5:47

Зима не за горами: синоптики поделились прогнозом погоды на октябрь в Башкирии

Доставайте теплые куртки, ведь во второй половине месяца уже выпадет первый снег
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Вторая половина месяца будет уже намекать, что скоро наступит зима

Вторая половина месяца будет уже намекать, что скоро наступит зима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пару дней из календаря постучится октябрь, и многие с нетерпением ожидают прогнозов от синоптиков. Чего ждать от середины осени – вернутся ли еще теплые деньки, или пора доставать из шкафа теплые куртки и шапки? Сентябрь, например, стартовал с резкого похолодания и дождей, и даже скоротечное бабье лето, которое продлилось всего недельку, не скрасило тоски жителей Башкирии по ушедшему лету. Так какая же погода нас ждет в октябре? Удастся ли насладиться золотой осенью?

ПОГОДА В ОКТЯБРЕ «НА УРОВНЕ НОРМЫ»

На днях синоптики опубликовали вероятностный прогноз погоды на отопительный сезон в 2022-2023 году, согласно которому октябрь ожидается как по количеству осадков, так и по средней температуре воздуха «на уровне нормы». Первая неделя месяца будет относительно теплой и солнечной: ночью столбики термометров покажут до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +15; +17. Это отличная новость для садоводов, которые не успели подготовить свой участок к зиме. Начиная со второй недели октября, начнет постепенно холодать, а средняя температура воздуха опустится уже до +7; +6 градусов днем и до +3; +1 ночью.

Вторая половина октября напомнит о том, что зима не за горами. Солнечные деньки сменятся пасмурностью, промозглым затяжным дождем. Местами (особенно в горных районах) выпадет первый снег. Конечно, он быстро растает, но вот теплее уже не станет. Днем цифры на термометрах не поднимутся выше отметки +3, а в восточных и северных районах уже будут уверенно держаться на -1; -3 градуса. По ночам же подморозит до -4; -5. В южных районах будет немного теплее: -2 градуса ночью и около 0 днем, а вместо снега ожидаются сильные дожди.

Последняя неделя октября отметится устойчивой минусовой температурой и даже снегопадами. Больше всего снежных осадков ожидается на севере республики, впрочем, и в центральной части Башкирии, и в Уфе будет идти снег. Средняя температура ночью ближе к концу месяца ожидается в районе -4 градусов, днем -3; -1.

Отметим, что все же это всего лишь вероятностный прогноз погоды, то есть основанный на многолетних показаниях метеостанций. Кто знает, и, может, октябрь подарит нам побольше теплых и солнечных дней, а зима не наступит так быстро.

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