«Жаловалась на сильную слабость»: мать троих детей из Башкирии оказалась в реанимации в Турции

Фото предоставлено родными Эльвиры Султанмуратовой

38-летняя мать троих детей из Башкирии оказалась в реанимации в Турции с подозрением на онкологию.

Сейчас родственники Эльвиры Султанмуратовой ищут любую возможность перевезти ее на лечение в Россию, но для этого им необходимо закрыть огромный счет в клинике и найти спецборт для медицинской транспортировки.

ПРИЕХАЛА В БОЛЬНИЦУ С СИЛЬНОЙ БОЛЬЮ В ЖИВОТЕ

2 года назад Эльвира вместе с детьми переехала в Турцию, где получила вид на жительство в Алании. Все было замечательно, но последние месяцы в беседе с родными женщина начала жаловаться на сильную слабость и быструю утомляемость. Поначалу Эльвира все списывала на жару (лето в Турции в этом году выдалось действительно знойным), но самочувствие продолжало стремительно ухудшаться.

- Где-то 1,5 года назад у Эльвиры выявили проблемы с щитовидной железой. Она принимала гормоны, сдавала анализы. А в последнее время заметила, что увеличились лимфоузлы, но врачи уверяли, что в этом нет ничего страшного. Пейте гормоны – и все пройдет, - рассказывает сестра Эльвиры Лилия.

12 сентября женщина проснулась с сильной болью в животе. Спазмы были настолько болезненные, что женщина едва могла разогнуться. Превозмогая боль, Эльвира добралась до больницы, где у нее взяли анализ крови. Результаты оказались очень тревожными: уровень лейкоцитов зашкаливал, зато гемоглобин упал почти до нуля. Поначалу врачи заподозрили внутреннее кровотечение, но УЗИ, рентген, МРТ и другие обследования ничего не показали. И даже два переливания крови не могли поднять уровень гемоглобина.

- Оставался последний вариант – лимфома (злокачественная опухоль в лимфатической системе – Ред.). Однако сделать биопсию и подтвердить диагноз в Алании было невозможно, поэтому врачи приняли решения вызвать доктора из Анталии. Однако неожиданно Эльвире стало хуже: у нее случился эпилептический шок, она потеряла сознание, после чего ее экстренно перевели в реанимацию. Через 2 дня улучшение так и не наступило, поэтому на скорой сестру перевезли в государственную клинику Анталии, - говорит Лилия.

Фото предоставлено родными Эльвиры Султанмуратовой

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦБОРТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ В РОССИЮ

К тому времени в Анталию уже приехал родной брат Эльвиры, чтобы поддержать сестру. Однако на все расспросы врачи отвечали одной лишь фразой «в стабильно тяжелом состоянии».

- Никакое лечение с ним не обсуждали и не согласовывали. Эльвире делают разные обследования. Колют иммуноглобулин, ставят системы – все это стоит огромных денег, а для чего это нужно – мы не знаем. Все документы и выписки – на турецком языке, и даже переводчик в клинике нам особо помочь не может. В итоге Эльвира 3 дня пробыла в реанимации, а затем нам выставили счет – 425 тысяч рублей. Врачи сказали, что сестру можно перевести в общую палату, но там ей снова стало хуже, она начала задыхаться. Сейчас Эльвира снова в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, - вздыхает родственница многодетной мамы.

По словам Лилии, медики предлагают забирать Эльвиру из клиники и перевозить на лечение в Россию. Самый главный вопрос – как именно организовать медицинскую транспортировку.

- Мы обратились в Федеральный центр медицины катастроф на базе Центра им. Пирогова, чтобы запросить борт МЧС. Там приняли нашу заявку, но предупредили, что Минздрав будет рассматривать ее в порядке общей очереди, то есть мы понятия пока не имеем – сколько еще Эльвира проведет в турецкой больнице, какой по итогу нам выставят счет, а главное – во сколько обойдется сам перелет в Россию, ведь если понадобится присутствие команды реаниматологов, необходимое оборудование на борту, транспортировка обойдется в несколько миллионов рублей. Конечно, у сестры есть страховка. Но в страховой компании заявили, что ничем не могут помочь – мол, это не страховой случай, - разводит руками сестра Эльвиры Султанмуратовой.

Сейчас родные многодетной мамы в полной растерянности. Во-первых, нужно срочно оплатить огромный счет, выставленный клиникой. Во-вторых, срочно решить вопрос с транспортировкой в Россию. На все это требуются огромные денежные суммы, которых у семьи просто нет, поэтому семья обратилась за помощью к неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь маме троих детей поскорее вернуться на родину и вылечиться, вы можете сделать посильный вклад на карты: Тинькофф Банк 5536-9140-7217-1493, Сбербанк 4081-7810-5671-0194-7582, Альфа-Банк 4081-7810-4046-8014-3404. Карты привязаны к номеру телефона +7-(996)639-20-03 (получатель Динар Борисович А.).

«КП-Уфа» желает скорейшего выздоровления Эльвире Султанмуратовой и следит за развитием событий.