«Салават Юлаев» всухую проиграл первое «Зеленое дерби» против «Ак Барса»

Уфимцы так и не смогли распечатать ворота соперника, пропустив при этом три шайбы. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Первое в новом сезоне «Зеленое дерби» состоялось в минувший вторник, 27 сентября, в Уфе. «Салават Юлаев» потерпел поражение со счетом 3:0.

Матчи между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» уже давно стали визитной карточкой Континентальной хоккейной лиги. Клубы официально зарегистрировали этот бренд и учредили собственный переходящий кубок – «Чак-чак Cup». Принципиальное противостояние команд всегда сопровождается бурными эмоциями на льду и красочным шоу. Болельщики обеих команд с нетерпением ждут каждую игру и поддерживают своих что есть мочи.

Для казанского «Ак Барса» предстоящий матч стал 10-м в новом сезоне КХЛ, а для «Салавата» уже 11-м. При этом команда из Татарстана занимала четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а подопечные Виктора Козлова занимали пятое. Благодаря победе в «Зеленом дерби» казанский клуб смог подняться еще на одну строчку. Перед матчем команды представили специальные комплекты игровой формы, которые хоккеисты надели всего на одну игру. Примечательно, что специальный комплект амуниции примерили и судьи КХЛ, обслуживавшие матч.

ПЕРВОЕ «ЗЕЛЕНОЕ ДЕРБИ» СЕЗОНА

Первое «Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в сезоне 2022/2023 примечательно еще и тем, что в Уфу в составе казанской команды прибыл легендарный для «юлаевцев» нападающий Александр Радулов. В составе уфимской команды он несколько раз становился самым результативным бомбардиром КХЛ и завоевал Кубок Гагарина в 2011 году. Правда, в матче против своей бывшей команды нападающий результативными действиями не отметился.

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов был признан первой звездой матча. Фото: ХК «Салават Юлаев»

В очном противостоянии с принципиальном соперником на этот раз не смогли принять участие нападающие Дмитрий Воронков из «Ак Барса» и лидер «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев. У первого была диагностирована травма нижней части тела, а второй пропустил матч по причине болезни. Место на последнем рубеже в составе «юлаевцев» занял Илья Ежов, а ворота казанской команды защищал молодой Амир Мифтахов.

В первом периоде команды как будто присматривались друг к другу, проверяя заодно надежность обороны соперника. Чуть более активными в нападении в первой двадцатиминутке были «юлаевцы», 10 раз бросившие в створ ворот Амира Мифтахова, против 7 бросков у «Ак Барса». Однако второй период матча прошел полностью под диктовку казанской команды и в этом виноваты были сами хоккеисты «Салавата».

Дело в том, что первую шайбу в «Зеленом дерби» сезона 2022/2023 игроки «Ак Барса» забросили, реализовав большинство. На 33-й минуте защитник «Салавата» Райан Мерфи провел колющий удар и получил дисциплинарный штраф до конца матча. Пять минут «юлаевцы» играли вчетвером против пятерых, что и привело к взятию ворот. В составе казанской команды отличился Кирилл Петров.

В третьем периоде в какой-то момент игроки «Салавата» так увлеклись атакой, желая отыграться, что проглядели выход Дмитрия Кагарлицкого один на один. В дуэли нападающий-голкипер сильнее оказался игрок «Ак Барса» и счет стал уже 2:0 в пользу казанской команды. За 10 минут до конца матча Кирилл Петров сделал дубль и установил окончательный счет первого «Зеленого дерби» - 3:0 в пользу клуба из Татарстана.

СКАЗАНО

На послематчевой пресс-конференции наставник «юлаевцев» Виктор Козлов не скрывал своего разочарования результатом.

– Интересный матч. Хорошее начало с нашей стороны. Большое спасибо болельщикам, они нас хорошо поддерживали. Во втором периоде удаление немного сломало игру, а в третьем – пропустили результативную контратаку. У нас были моменты, мы их не реализовали, а Казань использовала своё большинство. Мы ожидали большего, тем более при полной арене болельщиков. Огорчены и расстроены, что не удалось их порадовать сегодня, - подчеркнул главный тренер «Салавата Юлаева».

Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования результатом. Фото: ХК «Салават Юлаев»

В свою очередь, в беседе с клубной пресс-службой нападающий «юлаевцев» Владислав Картаев отметил, что завоеванную с первых минут инициативу в игре игроки «Салавата» потеряли после того самого удаления Райана Мерфи.

- В первой половине матча мы контролировали игру, держали шайбу и были близки к голу, но потом случилось пятиминутное удаление, и инициатива уползла. Пропустили в меньшинстве, игра перевернулась: пошли потери, не могли выиграть борьбу, были провалы в третьем периоде. Они убегали, у них были моменты, - отметил Владислав Картаев.

СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После поражения от «Ак Барса» со счетом 0:3 уфимский «Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая всего на одно очко ближайшего преследователя - астанинский «Барыс». Всего за 11 игр подопечные Виктора Козлова заработали 12 очков, одержав пять побед и потерпев шесть поражений.

В ближайшее время «юлаевцы» отправятся на двухматчевый выезд по Уралу - 30 сентября они сыграют с «Трактором» в Челябинске, а 2 октября с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матчи в прямом эфире покажет телеканал БСТ.

По возвращении в Уфу подопечных Виктора Козлова ждет длительная домашняя серия из пяти матчей подряд.