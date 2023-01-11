Стеклодув, сомелье и модели с пирсингом: уфимцам предлагают креативные вакансии с зарплатой от 50 тысяч

Стеклодув - одна из самых творческих и неплохо оплачиваемых профессий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался новый 2023 год, и если вы давно мечтали сменить скучную работу в офисе и проявить свою творческую натуру, то для этого сейчас самое подходящее время. Изучили рынок вакансий в Уфе и подобрали самые креативные должности, которые, между прочим, неплохо оплачиваются.

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ САМОЛЕТ +

Если вы думаете, что эта вакансия связана с самолетами, и вас возьмут учеником командира авиаборта, вы глубоко заблуждаетесь. За мудреным названием скрывается вакансия агента недвижимости или риэлтора. А начинающий – потому что никакого опыта работы от вас не требуется, лишь только желание много работать и достойно зарабатывать. Зарплату обещают от 50 тысяч рублей в месяц на руки, а в качестве приятных бонусов – бесплатное обучение с опытным наставником, доброжелательный коллектив, современный офис «премиум-класса» в центре города.

Многие работодатели предлагают не только достойную зарплату, но и удобное стильное рабочее место Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТЕКЛОДУВ

Как вы себе представляете стеклодува? Наверное, волшебным мастером, выдувающим изысканные хрупкие вазы или елочные игрушки? Вакансию стеклодува 4 разряда в Уфе предлагает иммунобиологическая компания, и выдувать, скорее всего, придется колбы, мензурки и другое необходимое оснащение для лабораторий. Образование тут требуется общее, предоставляется полный соцпакет, доставка на работу на вахтовом автобусе и даже предоставление места в детском саду, если у вас есть дети. От вас требуется только максимально экономить стеклянные трубки, газ-пропан, кислород и электричество, мол, расходники нынче дорогие. Зарплата договорная и обсуждается на месте, однако, в среднем, месячная зарплата стеклодува в России составляет 45-60 тысяч рублей.

СОМЕЛЬЕ

Для многих профессия сомелье кажется работой мечты – дегустируешь себе разные вина и другие алкогольные напитки, с умным видом рассуждаешь о тонком аромате букета и еще получаешь за это хорошие деньги. В уфимский отель требуется сомелье, правда, потребуется опыт не менее 1-3 лет работы, а еще разбираться в винах и миксологии (искусстве приготовления алкогольных коктейлей – Ред.). В обязанности сомелье входит общение и закупка вин у поставщиков, подача и сервировка вин, организация и проведение тематических мероприятий и дегустаций. Средняя зарплата – около 60 тысяч рублей в месяц, а еще бесплатный бизнес-ланч в качестве бонуса.

Работа сомелье - это про тонкие ароматы и богатство вкусов виноградных букетов Фото: Андрей АБРАМОВ

АКТЕРЫ РЕКЛАМЫ И КИНО

Много лет проработали секретарем, в душе мечтая о съемках и славе кинозвезды? Этот шанс для вас. В Уфе ищут актеров для съемок в кино и сериалах, причем никаких ограничений по внешним данным или возрасту нет. Опыт тоже не требуется, а вот наличие поставленного голоса и четкой дикции горячо приветствуется. Будущих звезд зовут участвовать в съемках рекламы, телешоу, музыкальных клипах, а также заманивают сотрудничеством с известными брендами. Из плюсов: свободный график, бесплатное обучение и зарплата – от 2000 до 10000 тысяч рублей за смену.

МОДЕЛЬ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Еще одна вакансия для тех, кто хочет проявить свой творческий потенциал и блистать хоть не на страницах глянцевых журналов, но на фотографиях в маркетплейсах. По сути, вакансия предполагает, что нужно облачаться и рекламировать одежду для интернет-магазинов. К опыту и внешности – никаких требований. Даже если ваши параметры далеки от модельных – ничего страшного, модели size+ сегодня в почете. Есть татуировки или пирсинг? Так это вообще прекрасно! У вас необычная фактурная внешность? Вы просто идеальный кандидат.

Сниматься предстоит в офисе, график свободный, оплата почасовая – от 3 до 15 тысяч за смену. Кастинг, кстати, тоже бесплатный. Принять участие в кастинге могут мужчины и женщины всех возрастов, а также подростки старше 14 лет.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

Видимо, всем знакомая и известная с давних времен профессия «сапожник» устарела, и на смену ей пришел новомодный «специалист по ремонту обуви». Обязанности, впрочем, остались прежними: поменять набойки, заменить молнию, починить отвалившийся каблук. Зато условия вакансии более чем привлекательные: сменный график 2 на 2 или 3 на 3, оформление по ТК РФ, доплата за стаж, расходы на поддержание внешнего вида сотрудника (этот момент довольно интересный, уж неужто какой-то дресс-код? – Ред.). А еще тут предлагается очень даже приличная зарплата – от 50 тысяч рублей в месяц на руки.

Между прочим, средняя зарплата сапожника в Уфе - около 50 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДООЧИСТИТЕЛЬ ОВОЩЕЙ

Да-да, вы не ослышались – требуется не очиститель, а именно доочиститель в цех по производству очищенных овощей от крупной уфимской торговой компании. То есть ваша работа будет заключаться в том, что, если вы увидите на конвейере плохо очищенную морковку или картошку, вам нужно будет срочно ее выловить, дочистить и бросить обратно на ленту. Зарплату обещают 1,5 тысячи за смену (выплаты производятся каждый день), зато напрягаться точно не придется. Для тех, кто сомневается, предлагается прийти с экскурсией в цех, посмотреть и поговорить с работниками.

МОБИЛЬНЫЙ АГЕНТ ПО СЪЕМКЕ ТАКСИ

Эта вакансия, скорее, предполагает подработку для студентов. От будущего мобильного агента требуется всего лишь выкроить часок свободного времени в день и гулять в определенных местах Уфы, снимая видео с автомобилями такси на свой смартфон, фиксировать у себя количество проехавших машин, а потом отправлять отчеты работодателю. Опыта никакого не требуется, нужно лишь иметь довольно современный смартфон, выход в интернет, портативное зарядное устройство и штатив – на всякий случай. Зарплата почасовая и договорная, но работодатель обещает вполне достойную оплату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А вот самыми популярными вакансиями в Уфе (среди предложений сервиса HeadHunter) по-прежнему остаются водители в службу доставки (средняя зарплата от 40 тысяч рублей), кредитные специалисты в микрофинансовые организации (от 30 до 45 тысяч рублей), курьеры (до 145 тысяч рублей!) и менеджеры в самых различных сферах и с таким же разбросом зарплат – от 10 до 165 тысяч рублей.