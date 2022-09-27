На въезде в Уфу начали устанавливать памятную стелу «Город трудовой доблести»

Стела «Город трудовой доблести» появится на набережной реки Белая

В июле 2020 года Уфа получила звание «Город трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Официально это почетное звание было присвоено башкирской столице «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Спустя некоторое время, городские власти решили увековечить это событие и запустили голосование среди жителей Уфы, с вопросом о том, где горожане хотят видеть памятную стелу. Вариантов было несколько, но по итогам опроса было решено установить монумент на набережной реки Белая. Место подобрали так, чтобы стелу было видно при въезде в башкирскую столицу по мосту.

Прежде чем началась установка памятной стелы «Город трудовой доблести», власти сначала отобрали подрядчика – контракт с мэрией на установку конструкции получила уфимская фирма, стоимость работ оценили в 95 млн рублей. Монумент представляет собой 20-метровый обелиск из стали. На сегодняшний день рабочие уже начали монтаж конструкции, завершить работу они должны до 30 ноября.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Уфа получила за вклад горожан в общее дело Победы в Великой Отечественной войне. В те суровые годы жители столицы БАССР смогли наладить бесперебойное производство промышленной продукции для нужд фронта. Эвакуированные из захваченных фашистами территорий заводы и фабрики вновь заработали уже в Уфе, снабжая Красную армию топливом, боеприпасами и военной техникой. Благодаря, в том числе, самоотверженному труду уфимцев удалось в кратчайшие сроки перевести советскую промышленность на военные рельсы.

Вместе с Уфой в 2020 году почетное звание «Город трудовой доблести» получили еще 19 городов нашей страны. Среди них Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Челябинск, Ярославль.