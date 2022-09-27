В Уфе арестовали полицейского-абьюзера, который измывался над собственной женой и детьми

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе арестовали полицейского, которого обвиняют в издевательствах над собственной женой и маленькими детьми. Как стало известно из релиза регионального Следственного комитета, сотрудник полиции долгие годы избивал супругу и двоих сыновей, унижал их, а на все жалобы отвечал, что он их «воспитывает». Когда же жена пыталась обратиться за помощью и рассказать о происходящем в семье, полицейский угрожал ей жестокой расправой.

БИЛ ДЕТЕЙ И УГРОЖАЛ РАСПРАВОЙ ЖЕНЕ

Как удалось выяснить «Комсомолке» от собственного источника, Айнур И. (имя изменено – Ред.) познакомился со своей супругой еще в 2008 году, когда работал сотрудником ДПС в Назрани. Буквально вынудив девушку выйти за него замуж, он увез ее в Башкирию, где каждый день буквально измывался над своей семьей. Не щадил мужчина и родных сыновей – часто бил и даже угрожал похитить и увезти подальше от матери.

- Обвиняемый длительное время ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию двоих сыновей, используя недопустимые методы, <…> причиняя им физические и психические страдания. В итоге женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

Сейчас семейному абьюзеру уже предъявлено обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних». Пока следователи изучают все методы воспитания и другие тонкости «высоких отношений» в семье полицейского, самого его отправили в следственный изолятор.

- В отношении потерпевших следствием приняты меры безопасности, - добавили в ведомстве.

ОТСТРАНИЛИ ОТ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ

В свою очередь, в МВД по Башкирии заявили, что по данному факту уже провели служебную проверку, а результаты направили в следственный комитет для принятия процессуального решения, после чего и было возбуждено уголовное дело.

- В настоящий момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.