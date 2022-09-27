Военком Михаил Блажевич ответил на вопросы о частичной мобилизации в Башкирии

Накануне вслед за жителями из других городов и районов на боевое слаживание отправились резервисты из Уфы

Военком Михаил Блажевич ответил на важные вопрос о частичной мобилизации в Башкирии.

Накануне в прямом эфире в социальных сетях и на телеканале БСТ состоялся брифинг главного военного комиссара Михаила Блажевича, где он подробно ответил на вопросы о частичной мобилизации в Башкирии. Военком подробно рассказал, кого будут призывать, а кто получит отсрочку, в какие военные части для прохождения боевого слаживания отправят резервистов и так далее. Подробнее о ходе призыва, в материале «Комсомолки».

ОТПРАВКА ПЕРВЫХ РЕЗЕРВИСТОВ НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В БАШКИРИИ

В минувший понедельник, 27 сентября, из Башкирии уже отправились первые резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации. На оперативном совещании в правительстве республики глава республики Радий Хабиров заявил, что на начало недели в учебные части направили мобилизованных жителей Кумертау, Салавата, Белорецка Кармаскалинского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского, Чишминского, Мишкинского, Стерлитамака и некоторых других районов республики. Всего же по славам главы Башкирии под частичную мобилизацию попали около одного процента военнообязанных жителей региона.

ЖАЛОБЫ НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В БАШКИРИИ

На том же совещании Радий Хабиров заявил, что в адрес республиканских властей стали поступать жалобы от родственников мобилизованных, кого по закону не должны были призывать по закону. Он поручил главам районов вникнуть в каждую историю и разобраться в возможных нарушениях.

- Выходите на военные комиссариаты и начинаете работать со списками. В первую очередь, проанализируйте те обращения, которые к вам уже поступили. И по каждой фамилии, по которой есть вопрос, надо разобраться. Если вы видите, что представленные факты являются препятствием для мобилизации, решайте вопрос. Если человек ошибочно забран, надо разбираться и забирать его обратно, - подчеркнул глава Башкирии.

Также Радий Хабиров заявил, что в местах дислокации мобилизованных жителей Башкирии будут работать его советники. Пятерых представителей главы региона направят в места боевого слаживания, расположенных в военных частях.

- Туда направят пять общественных советников и пять фельдшеров с полным набором медицинских препаратов. Они будут решать бытовые вопросы. Где-то, может быть, с едой помочь, где-то – потеплее сделать, где-то может потребоваться медицинская помощь, - пояснил Хабиров.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич (справа) почти час отвечал на вопросы о частичной мобилизации в прямом эфире

ПОЧЕМУ ПОВЕСТКИ НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В БАШКИРИИ ПРИХОДЯТ БОЛЬНЫМ

На брифинге в прямом эфире в Центре управления республикой военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич подтвердил, что в ходе мероприятий по частичной мобилизации повестки получали тяжело больные и даже инвалиды. Военком отметил, что в этом виноваты сами граждане, так как они не известили военкоматы об изменении состояния своего здоровья. Проще говоря, на воинский учет вставал абсолютно здоровый молодой человек, а со временем он получил инвалидность, но военный комиссариат по месту жительства об этом не известил.

- Надо активизировать работу по изучению граждан, прибывающих на контрольную явку. Будем каждую фамилию рассматривать, – подчеркнул военком Башкирии Михаил Блажевич.

Также военный комиссар рассказал, куда конкретно поедут мобилизованные из Башкирии резервисты. По словам Михаила Блажевича, жителей республики направляют в военные училища в Пензу, Саратов, Казань, Елань и Вольск. Чуть раньше Радий Хабиров отмечал, что отправка будет продолжаться до пятницы, 30 сентября.

Ответил Михаил Блажевич и на некоторые острые и актуальные вопросы, которые задавали в социальных сетях сами резервисты и их родственники. В частности, многих жителей Башкирии волнует вопрос о возможности взять с собой мобильный телефон. Как пояснил военный комиссар республики, на место прохождения боевого слаживания мобилизованные могут взять с собой только простой кнопочный телефон без видеокамеры и возможности выхода в интернет.

- Наличие телефонов, имеющих расширенные мультимедийные возможности, категорически запрещено. Разрешается брать с собой телефон кнопочный, простой, без возможности выхода в интернет и осуществления видеосъемки. Надо понимать, что сейчас наличие любого средства связи – даже без расширенных мультимедийных возможностей – может привести к не очень хорошим последствиям, поэтому лучше на время выполнения боевых задач его с собой не иметь, – подчеркнул Михаил Блажевич.

КОГО ЕЩЕ МОГУТ ПРИЗВАТЬ НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В БАШКИРИИ

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич также подчеркнул, что жителей республики, демобилизовавшихся со срочной службы весной этого года, могут вновь призвать на службу в рамках частичной мобилизации.

- Я могу сказать однозначно, что мы будем крайне осторожно относиться к тем ребятам, которые сейчас отслужили по призыву и осенью будут возвращаться домой. Мы, конечно же, не будем им сразу же в военкомате при постановке на учет вручать повестки. В зависимости от специальности – если уж какой-то редкий специалист – наверное, тех, кто уволился весной, можно будет призывать, – пояснил Михаил Блажевич.

Резервисты из Башкирии отправляются на боевое слаживание в учебные центры воинских частей в других регионах

КОГО НЕ ПРИЗОВУТ НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ В БАШКИРИИ

В свою очередь, ранее министерство промышленности Башкирии подготовило список предприятий, работники которых получат бронь от частичной мобилизации. Как пояснил министр промышленности республики Александр Шельдяев, в этот список попали 44 компании, 14 из которых входят в число оборонно-промышленного комплекса, а еще 30 имеют «мобилизационные задания».

На днях руководители этих предприятий составят и утвердят пофамильные списки сотрудников, которые получат бронь от частичной мобилизации и представят их военным комиссариатам. Как отметили в правительстве Башкирии, будет составлен и список гражданских специальностей, по которым не будут призывать специалистов, без которых могут встать некоторые производства.

ОТПРАВКА НА ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ ИЗ УФЫ

Тем временем в учебные части отправились первые мобилизованные резервисты из Уфы. Ранее на боевое слаживание выезжали только жители малых городов и районов Башкирии. 27 сентября утром на площади перед Конгресс-холлом состоялся торжественный митинг с участием будущих бойцов, их родных и близких и высокопоставленных чиновников.

Перед мобилизованными жителями Советского и Октябрьского районов башкирской столицы выступил глава республики Радий Хабиров. Он пожелал уфимцам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой.

-Уважаемые земляки! В эти дни мы отправляем наших парней из городов и районов республики на специальную военную операцию. Сегодня мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово – уважение. Вы – настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы.

Второе слово – благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну. Уже несколько месяцев парни из Башкортостана – военнослужащие Министерства обороны России, Росгвардии, батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, добровольческих отрядов «Барс» и других подразделений – выполняют там ратный долг. Мы с ними постоянно на связи. Им нужна помощь, они вас очень ждут. Спасибо за готовность помочь им! – обратился Хабиров к мобилизованным резервистам из Уфы.

Глава Башкирии подчеркнул, что главной задачей властей республики в это время является поддержка военнослужащих и их семей. Хабиров пообещал, что сделает все для этого.

- У нас есть силы и ресурсы, чтобы вы спокойно выполняли свой долг. И, конечно, мы с надеждой смотрим на вас. Ждем, что вы выполните свой ратный долг и плечом к плечу, поддерживая друг друга, живыми вернетесь домой. Берегите себя! Работайте, братья! – напутствовал глава Башкирии будущих бойцов.