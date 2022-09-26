«Работайте, братья!»: как в Башкирии провожают мобилизованных солдат

Первые отправки на учения из Башкирии начались 25 сентября Фото: Олег ЯРОВНИКОВ

25 сентября из Башкирии начали выезжать первые эшелоны с солдатами для участия в СВО.

Башкирию, как и все регионы России, коснулась частичная мобилизация. Пока неизвестно, сколько граждан призовут из республики, но общее число мобилизованных по всей стране будет составлять около 300 тысяч человек.

В минувшее воскресенье, 25 сентября, из городов и сел Башкирии начали отправлять первых защитников Родины. Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл в село Кармаскалы в одноименном районе республики чтобы лично проводить бойцов в непростую дорогу.

- Мы сегодня здесь для того, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена и непростое решение. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Работайте, братья! - обратился к мобилизованным Хабиров.

Мужчин провожали сотни местных жителей – родственников, друзей и просто неравнодушных односельчан. Казалось, что история с защитой братских народов в Кармаскалах никого не оставила равнодушным. После очередной эмоциональной сцены прощания с близкими солдаты сели в большие автобусы и в сопровождении полицейских выдвинулись к месту боевого слаживания. В течение будущих недель солдаты будут вспоминать боевые навыки - место их будущей дислокации пока официально не раскрывают.

ПУНКТ ПОДДЕРЖКИ

Путь до места слаживания непростой, поэтому у западной границы Башкирии организовали пункт встречи воинов. Он расположился рядом с селом Верхнеяркеево. Тут мобилизованные мужчины смогут привести себя в порядок, перекусить и немного отдохнуть перед долгой дорогой. Глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин объяснил, что пункт организовали меньше, чем за шесть часов – на просьбу о помощи в создании откликнулись местные бизнесмены и строители. Для ребят почти круглосуточно работает крытая столовая, а также в ней есть отдельный стол с припасами, которые можно взять в дорогу – хлеб, консервы и сладости. В пункте находятся представители религиозных конфессий и опытные ветераны боевых действий, готовые поддержать бойцов разговором. Ведь сейчас солдатам крайне важна физическая и моральная поддержка перед долгой дорогой и учениями.

По информации на 26 сентября, в пункте уже побывали будущие солдаты из Стерлитамака, Кармаскалинского, Мишкинского, Архангельского, Бураевского и Белорецкого районов Башкирии.