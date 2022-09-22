Традиционный автопробег «КП-Уфа» завершился посещением Благовещенска и монастыря «Святые Кустики»

Фото: Рустем АХУНОВ

Традиционный автопробег «Комсомольской правды-Уфа» по Башкирии, приуроченный ко Дню республики, завершился. В этом году представители «КП-Уфа», а также наши друзья и партнеры посетили города и районы северной части региона. Цель автопробега, как и в предыдущие годы – рассказать о туристическом, экономическом и инвестиционном потенциале Башкирии.

Всего за два дня путешественники проехали порядка тысячи километров и посетили такие города как Агидель, Нефтекамск и Благовещенск, посетили райцентр Краснокамского района Николо-Березовку, а завершилось путешествие посещением Успенского Свято-Георгиевского монастыря «Святые Кустики» в Благовещенском районе Башкирии.

На второй день автопробега участники побывали в городе Благовещенске, посетили местное градообразующее предприятие и краеведческий музей, а затем отправились в святую обитель «Святые Кустики», откуда уже направились в Уфу. Подробный материал по следам автопробега «КП-Уфа» с красочными фотографиями мы опубликуем в ближайшее время.