Открытие нового автосалона и завода: Уфу с делегацией посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Фото: glavarb.ru

20 сентября в Уфу прибыла официальная делегация Беларуси во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. Иностранные гости в ходе визита приняли участие в Международном конгрессе «Транспорт и строительство». Также представители делегации посетили вместе с Радием Хабировым несколько промышленных и социальных объектов.

«ПРИМЕР БРАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

В Доме Республики прошло совещание с участием представителей правительств, министерств и ведомств, руководителей промышленных предприятий. Темой обсуждения стали вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Радий Хабиров отметил хорошую динамику сотрудничества Беларуси и Башкирии. По его словам, структура торговых отношений двух республик с годами становится более сбалансированной.

– По итогам 2022 года ожидаем товарооборот на уровне 300 миллионов долларов. При этом Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко говорит о возможности наращивания этого показателя до одного миллиарда долларов, – заявил глава региона.

Также Хабиров высоко оценил взаимодействие Башкирии и Беларуси в сфере промышленности. В частности, он отметил благотворное сотрудничество республики с Минским тракторным заводом, предприятиями «Гомсельмаш», «Запагромаш», Гомельским заводом литья и нормалей.

– Мы также рассчитываем на продолжение кооперации с Минским автозаводом по производству троллейбуса «Горожанин», который был спроектирован Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, – добавил руководитель региона.

По словам премьер-министра Беларуси, основная задача визита делегации – поиск новых точек для выполнения поручений президента республики по росту объемов товарооборота. Это, как считает Головченко, важно в условиях санцкионного давления.

– Мы должны успешно пройти этот сложный период и выйти из него еще более сильными. Отрадно, что Башкортостан целенаправленно подходит к развитию сотрудничества с белорусской стороной. Благодаря вашей поддержке мы серьезно продвинулись в укреплении наших взаимоотношений, – заявил глава иностранной делегации.

«СОВРЕМЕННЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР»

На следующий день, 21 сентября, Радий Хабиров и Роман Головченко открыли в селе Михайловке под Уфой дилерский центр по продаже грузовиков Минского автомобильного завода.

Глава Башкирии охарактеризовал открытие центра как «большое событие». По его мнению, коммунальная, дорожная и строительная техника МАЗ в Башкирии «очень востребована».

– Машины производства МАЗ – качественные, с отличными техническими характеристиками. Они полностью базируются на белорусских и российских разработках, что особенно важно в условиях санкций – нет проблем с ремонтом и запчастями, – отметил руководитель республики.

В дилерском центре МАЗ представлена коммунальная, дорожная и строительная техника Фото: glavarb.ru

Автомобили, которые представлены в открывшемся центре, как рассказал премьер-министр Беларуси, являются продукцией белорусских и российских машиностроителей.

– За короткое время мы заместили импортные комплектующие и вышли на производство современной техники с хорошими характеристиками. Уверен, новые машины найдут своих потребителей, – подчеркнул Головченко.

«ЗАВОД С ВЫСОКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ»

Также в Уфимском районе представители руководства Беларуси и Башкирии дали старт строительству завода по выпуску сельхозоборудования компании «АМКОДОР».

Новый завод «АМКОДОР» позволит трудоустроить 250 специалистов Фото: glavarb.ru

По словам Романа Головченко, что на стройплощадке будут использоваться комплектующие и конструкции производства российских производителей.

– Таким образом, мы планируем в сжатые сроки организовать выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, – заявил премьер-министр Беларуси.

Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Предполагается, что на заводе будут работать порядка 250 специалистов.