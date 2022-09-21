Вечером 21 сентября завершился первый день автопробега «Комсомольской правды-Уфа», приуроченного ко Дню республики. Участники, друзья и партнеры прибыли на ночевку в город Нефтекамск, где вместе с представителями городской администрации посетили самые интересные и знаковые места. Прогулка завершилась посещением знаменитой нефтекамской «Тропы здоровья». В ходе путешествия по Нефтекамску участникам автопробега показали общественные пространства, не так давно благоустроенные и очень быстро полюбившиеся горожанам. Знаменитый городской парк, в котором располагается та самая «тропа здоровья», особенно впечатлил гостей своим разнообразием и оригинальностью оформления. - Например, здесь у нас отдельная пешеходная тропа, отдельно не пересекающаяся с ней велосипедная дорожка, а зимой открывается лыжная трасса, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» вице-мэр Нефтекамска Ильфат Минязев. – Здесь у нас и волейбольные, и детские площадки, есть освещенная лыжня, а рядом каток. Он также подсвечивается в темное время. В ходе обзорной экскурсии по городу участники автопробега «КП-Уфа» проехались по Нефтекамску и осмотрели точки притяжения, появившиеся совсем недавно. Например, очень гостей из Уфы заинтересовали благоустроенные на берегах местных озер.