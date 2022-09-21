Участники автопробега «КП-Уфа» посетили Агидель

Гости Агидели с удовольствием прогулялись по городским улицам, заглянули во дворы и осмотрели площадки
Фото: Рустем АХУНОВ
Участники автопробега, друзья и партнеры «КП-Уфа» прибыли в башкирский город Агидель. Экскурсию для путешественников провёл лично мэр Фанис Гильванов. Сити-менеджер рассказал о том, чем живет один из самых молодых городов страны и показал несколько новых точек притяжения.
Гости Агидели с удовольствием прогулялись по городским улицам, заглянули во дворы и осмотрели площадки, благоустроенные по республиканским и федеральным программам.
Сити-менеджер рассказал о том, чем живет один из самых молодых городов страны
Фото: Рустем АХУНОВ
– Город у нас небольшой и уютный. В основном люди работают по вахтам, но малый бизнес тоже развивается. Наш город строился под нужды атомной электростанции и из-за этого у нас очень необычная архитектура. В этом вы можете убедиться, прогулявшись по дворам, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Фанис Гильванов.
Мэр Агидели пригласил всех жителей Башкирии в гости и пожелал хорошей дороги участникам автопробега.