Участники автопробега «КП-Уфа» посетили Агидель

Гости Агидели с удовольствием прогулялись по городским улицам, заглянули во дворы и осмотрели площадки Фото: Рустем АХУНОВ

Участники автопробега, друзья и партнеры «КП-Уфа» прибыли в башкирский город Агидель. Экскурсию для путешественников провёл лично мэр Фанис Гильванов. Сити-менеджер рассказал о том, чем живет один из самых молодых городов страны и показал несколько новых точек притяжения.

Гости Агидели с удовольствием прогулялись по городским улицам, заглянули во дворы и осмотрели площадки, благоустроенные по республиканским и федеральным программам.

Сити-менеджер рассказал о том, чем живет один из самых молодых городов страны Фото: Рустем АХУНОВ

– Город у нас небольшой и уютный. В основном люди работают по вахтам, но малый бизнес тоже развивается. Наш город строился под нужды атомной электростанции и из-за этого у нас очень необычная архитектура. В этом вы можете убедиться, прогулявшись по дворам, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Фанис Гильванов.

Мэр Агидели пригласил всех жителей Башкирии в гости и пожелал хорошей дороги участникам автопробега.