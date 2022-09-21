Путь Алены Коломиной от «портняжки» до «старушки», или как правильно выбрать мужа…

1. По сюжету сериала «Старушки в бегах» ваша героиня Дина часто допускает ошибки при выборе мужчин, с чем и старается бороться ее мать. Считаете ли вы это проблемой многих женщин? Как распознать хорошего мужчину в толпе?

Да, действительно, моя героиня озорная молодая женщина, которая почему-то все никак не может устроить свою судьбу, а мама по этому поводу очень переживает. Мне кажется, история очень узнаваема, потому что в нашей стране еще существуют пережитки советского воспитания, что-то по типу «главное, чтобы мужчина рядом был, а какой – не важно». Ведь раньше, если у молодой женщины нет мужчины, ей уже около 30 лет, а она не замужем, не родила, у взрослого поколения возникают вопросы, порой нетактичные. Поэтому часто женщины соглашаются, в ущерб себе, на отношения, которые может быть не стоило бы начинать. Дина тоже ошибается, потому что на нее идет давление – общественное мнение, мнение мамы. Глядя на маму, у которой тоже не сложился брак, она хочет доказать, что у нее все в порядке, что у нее есть мужчина рядом. Поэтому, наверное, отвечает на ухаживания мужчин, которые хоть как-то проявляют к ней интерес.

Как распознать хорошего мужчину в толпе… Интересный вопрос. Не знаю, нужно ли для этого создавать толпу. Лично для меня мужчина – это поступки, действия. Нужно обращать внимание на то, что он делает, а не на то, что говорит. Как он проявляет себя, как он держит слово, как он может заботиться. Мне кажется, что мужчину нужно выбирать сердцем, но и смотреть как он действует.

2. На ваш взгляд, чем проект может зацепить зрительниц? Почему его стоит посмотреть?

Во-первых, мне кажется, наш зритель соскучился по доброму, семейному кино. «Старушки в бегах» - это именно такой сериал. Он о простых, вечных темах, где есть над чем подумать. С профессиональной точки зрения я могу ответить, что он невероятно красивый. Те, кто смотрел, отмечали, что очень хочется побывать в Коломне, где проходили съемки. Благодаря операторской работе Виталия Абрамова и режиссеров, хочется посетить места, прочувствовать атмосферу. А во-вторых, интересно будет наблюдать, потому что в проекте много героев со своими характерами и историями.

3. Что именно вам запомнилось в работе над сериалом?

Работа над материалом мне запомнилось невероятной и дружной атмосферой. Было очень комфортно работать с такими именитыми, опытными актрисами и актёрами. Я каждый раз поражалась работоспособности и профессионализму моих коллег. Считаю, что этот сериал – подарок судьбы для меня, потому что очень редко такое количество замечательных артистов собираются в одном проекте. Практически со всеми у меня были общие сцены. Это огромный опыт для меня. И, конечно, самое запоминающиеся – это съемки сцен погони за Волгой «старушек».

4. Как бы вы описали свою героиню? Есть ли между вами общие черты?

Дину я бы назвала суетливом воробушком, если можно так выразиться. Она мне напоминает очень громкого, проворного воробушка, который хочет женского счастья и всячески борется за него. Ей кажется, что вот-вот и «утащит краюшку хлеба», что это счастье сейчас ускользнёт, поэтому за него нужно хвататься. Дина очень громкая, яркая и импульсивная, но при этом иногда можно рассмотреть прекрасную птицу внутри нее. В ней много нежности, женственности, а суетливый облик – это защитная маска.

5.Расскажите про свой путь к актерской карьере.

Когда мне было семь лет, к нам в школу приехал театр. Это была постановка, как сейчас помню, «Храбрый портняжка». Наверное, тогда я была впервые на спектакле. Труппа театра объявила набор в детскую театральную студию. Так в семь лет я попала в театральную студию при Молодёжном Театре в моем родном городе Луганске. Я начала совмещать спорт и театральную студию.

У нас были занятия по сценической речи и движению, был график дежурства, студийцы готовили сцену перед репетициями спектаклей. Мы мыли полы, это было такой честью – подготовить сцену. Нас очень правильно как-то воспитывали в любви и уважении к сцене. Например, с самого детства все знали о примете, что ни в коем случае в театре нельзя щелкать семечки на сцене, потому что сцена этого не прощает, а если упал текст пьесы во время репетиции, то на листы обязательно нужно присесть, иначе спектакль будет провален. Да, возможно, это какие-то актёрские байки, но в этих приметах прослеживалось уважение к сцене. Я знала, что если ты стоишь за кулисами видишь зрителя, то он тебя тоже видит и многое другое. Все это, благодаря старшим товарищам-актерам.

Уже в семь лет я играла довольно большие роли. Первой моей ролью была Венди в спектакле «Питер Пэн», потом я играла Алису в спектакле «Алиса в стране чудес» с песнями Владимира Семёновича Высоцкого, где песни исполняли мы – все артисты, а аранжировки играли настоящие рок-музыканты. Алису я играла где-то с 10 до 15 лет, часто играли во многих городах.

Занимаясь параллельно спортом и театром, хорошо училась в школе, закончив ее с золотой медалью, я встала перед выбором - что же мне делать. Мама всегда поддерживала меня, шила костюмы для театра, помогала делать реквизит, часто приходила на репетиции, а папа считал, что это лишь хобби. Поэтому в 10-11 классе мы ходили на подготовительные курсы в педагогический университет от школы, папа говорил: «Ты сначала поступи в обычный институт, а потом поедешь поступать в театральный». Для папы я набрала хороший балл, поступила в педагогический, а летом поехала поступать в театральный.

6.Поделитесь своими секретами красоты. Что нужно делать, чтобы оставаться в тонусе?

Я считаю, что секреты красоты и здоровья заключаются лишь в том, чтобы все делать регулярно. Я, например, практически круглый год по утрам бегаю, если позволяет погода. И я себя не заставляю, мне это нравится. Таким образом я просыпаюсь, настраиваюсь на день. В среднем, если у меня смена в кино, я бегаю 5-7 километров, если есть побольше времени, до 10 километров могу пробежать.

И в уходе за собой, и в спорте, и в поддержании фигуры, конечно, важна систематичность. Если я нахожусь на съемках где-то в другом городе и понимаю, что есть свободное время, я прохожу курс массажей. Очень люблю массаж, люблю сауну, баню, люблю плавать, стараюсь посещать тренажерный зал. А все, что касается ухода за кожей, конечно же, после грима, которого во время съемок наносят тонну, очень важны все этапы очищения кожи, питания, увлажнения.

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