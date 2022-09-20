Башкирия заняла середину таблицы рейтинга регионов по падению потребительского спроса за шесть месяцев 2022 года

В Башкирии отмечается падение спроса на товары и услуги Фото: Елена КРИВЯКИНА

Башкирия оказалась в середине рейтинга падения потребительского спроса на товары и услуги.

На днях аналитики РИА Рейтинг представили очередное статистическое исследование по итогам первого полугодия 2022 года по падению потребительского спроса. Аналитики сравнили данные по всем регионам России и составили рейтинг.

В итоговой таблице был показан процент падения спроса покупателей на товары и услуги. Если упростить, то этом рейтинге показано, в каких регионах страны жители стали больше экономить и на сколько процентов. Еще один показатель, по которому составлялся рейтинг – среднедушевые расходы в том или ином регионе. То есть, сколько обычно тратится на товары и услуги для взрослого человека.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Аналитики РИА Рейтинг выяснили, сопоставив данные Росстата, что больше других стали экономить жители Новосибирской области. Там потребительский спрос упал на 7,4 процента. Средние расходы на одного человека составили 30,8 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге по падению потребительского спроса заняла Чукотка. Там спрос упал на 7% при среднедушевом расходе 32,7 тысяч рублей в месяц. Третью строчку лидеров рейтинга заняла Томская область. Там спрос на товары и услуги упал на семь процентов, но и среднедушевой расход составил 24,3 тысячи рублей.

Меньше всего потребительский рынок просел в республике Адыгея. Там этот показатель идет с отрицательным знаком, а значит спрос там напротив, вырос. За первое полугодие рост составил 13,9%. Чуть меньший рост показал потребительский спрос в Московской области – 8,6%. Замыкает тройку регионов, где спрос на товары и услуги только вырос, Архангельская область – 6,7%.

ГДЕ БАШКИРИЯ

По данным РИА рейтинга регионов России по потребительскому спросу, Башкирия расположилась на 40 месте. В республике наблюдается падение спроса на товары и услуги ровно на один процент. Среднедушевые среднемесячные расходы в регионе составляют 27,8 тысяч рублей.

В этом рейтинге Башкирию из соседей обошел Пермский край, где спрос на потребительском рынке напротив, вырос на 3,1%. В соседнем Татарстане спрос на товары и услуги вырос на 0,9%.