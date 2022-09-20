Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 7:20

«Мечтала об этом с самого детства»: 21-летняя уфимка в инвалидном кресле победила в конкурсе «Невская краса-2022»

В беседе с «Комсомолкой» Ильмира Салимова поделилась своими впечатлениями о конкурсе и дальнейшими планами
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

На днях в Санкт-Петербурге прошел финал конкурса «Невская краса-2022», который собрал самых очаровательных девушек в инвалидных колясках со всей России. Участие в конкурсе красоты приняла и 21-летняя уфимка Ильмира Салимова – и заняла первое место! О своих впечатлениях, поддержке со стороны близких и правительства республики, а также своих дальнейших планах Ильмира рассказала в беседе с «Комсомолкой».

БОЛЕЗНЬ НАРУШИЛА ВСЕ ПЛАНЫ

Как признается сама Ильмира, участвовать в конкурсе красоты она мечтала с самого детства. Девочка часто рисовала в голове картины, как она выходит на сцену в красивом наряде, продумывала оригинальные образы, грезила о том, как ей под громкие аплодисменты вручают главную награду… К сожалению, в 13 лет у Ильмиры диагностировали опухоль спинного мозга – девочку прооперировали, после чего ее парализовало. Тогда юная уфимка смогла быстро восстановиться и встать на ноги, но уже вскоре болезнь вернулась. И хотя на этот раз опухоль была доброкачественная, Ильмира снова оказалась в инвалидном кресле. Сейчас девушка находится в ремиссии и старается улыбаться и двигаться только вперед, невзирая ни на какие трудности.

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

- О конкурсе «Невская краса» я узнала еще 2 года назад и, недолго думая, решила принять участие. К сожалению, в прошлом году у меня не получилось участвовать из-за болезни, поэтому я отменила свою анкету и подала ее заново в этом году. Поскольку в прошлый раз я дошла до самого финала, то и сейчас я попала в финалистки уже автоматически, - рассказывает Ильмира.

«ПОДУМАЛА, А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ХАБИРОВА»

А ведь все могло бы быть по-другому, если бы на помощь к красавице-студенте не пришел глава Башкирии Радий Хабиров.

- Когда я дошла до задания, как бы представить свой родной город, я решила обратиться к Радию Хабирову. А почему бы и нет? Я поехала в Белый дом, в приемной записала обращение, и уже через неделю со мной связались два министерства – Министерство культуры и Министерство труда и семьи. Так, например, благодаря Минкульту, со мной работал настоящий балетмейстер из ансамбля имени Файзи Гаскарова – вместе мы ставили башкирский танец на инвалидной коляске, во время которого я рассказывала легенду о семи девушках на башкирском языке. А еще специально для меня сшили платье для конкурса, стилизованное под национальный башкирский костюм – с нагрудником и черным камзолом. Выглядело, конечно, это все очень эффектно – жюри точно оценили! – с улыбкой рассказывает Ильмира Салимова.

На сцене Ильмира исполнила трогательный башкирский танец

На сцене Ильмира исполнила трогательный башкирский танец

«ЗА НЕДЕЛЮ ОТКАТАЛА 200 КИЛОМЕТРОВ ПО ГОРОДУ»

Как признается девушка, сам конкурс не показался ей каким-то сложным. Запомнился момент, когда нужно было записать видеовизитку о своем родном городе.

- Там были такие вопросы, вроде: что бы вы хотели показать в Уфе маломобильным туристам? Какая часть города наиболее доступна для людей в инвалидных креслах? Что стоит точно посетить? Меня эти вопросы ввели в небольшой ступор, поскольку мне довольно тяжело передвигаться по городу и все оценить. Но после того, как у меня появилась электроприставка для коляски, я за неделю осмотрела весь город, откатала 200 километров и сразу записала визитку. Это было самое сложное в конкурсе, - улыбается Ильмира.

Как отмечает девушка, сейчас для маломобильных туристов наиболее доступен исторический центр Уфы – фонтан «Семь девушек», сад Салавата Юлаева, дендрарий. К сожалению, Уфа лишь частично приспособлена для людей в инвалидных креслах – не хватает бордюров.

- Зато у нас можно познакомиться с нашей национальной культурой, самобытной историей и познакомиться лично с самыми дружелюбными и гостеприимными уфимцами. Об этом я и рассказала в своем видео, - говорит Ильмира.

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

«КОГДА НАЗВАЛИ МОЕ ИМЯ – ВНУТРИ ВСЕ СЖАЛОСЬ»

Сам конкурс «Невская краса-2022» проходил в 2 этапа – и вот 5 сентября участницы приехали в Санкт-Петербург, где пробыли 10 дней. Ильмира признается, что уже бывала в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда из-за реабилитации и болезни ей пришлось отказаться от участия в конкурсе, поэтому величественный город оставил только негативные впечатления. Зато в этот раз все было совершенно иначе!

- Всем участницам организовали потрясающую прогулку по городу. Мы катались на мотобайках, плавали на корабликах, посетили Петергоф, участвовали в фотосессии в шляпках – и я влюбилась в Питер. Он оставил у меня эмоции и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь, - делится Ильмира.

По признанию Ильмиры, она верила в победу на конкурсе. Фото: организаторы "Невская краса-2022"

По признанию Ильмиры, она верила в победу на конкурсе. Фото: организаторы "Невская краса-2022"

Как признается юная студентка, если отбросить всю лишнюю скромность, она изначально верила в свою победу на конкурсе. Слишком много усилий было приложено, много людей помогли на пути к успеху – это все не могло остаться незамеченным.

- Конечно, в последний день финала меня охватили волнения и сомнения, ведь все конкурсантки были очень красивые. Корону тоже получила каждая участница, но все же первое место стало моим! Когда объявили мое имя, внутри все сжалось, меня накрыло невероятное счастье – ведь заветное желание сбылось! Я представляла это много раз, в разных образах, а когда произошло на самом деле – даже не поверила в первую секунду. Будто это не со мной. Все время конкурса со мной были мои мама и папа, а уже к финалу приехали моя тетя и сестра. Когда я выходила на сцену, то видела их глаза, видела их слезы гордости за меня чувствовала их поддержку и любовь, - вспоминает Ильмира Салимова.

А еще приятным сюрпризом для девушки стало то, что после победы в конкурсе с ней через представителя связался Радий Хабиров и передал свои поздравления, а также рассказал об этой на своей странице в соцсетях. По словам Ильмиры, именно поддержка от родной республики стала немаловажным фактором ее успеха в финале.

О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

Активности и целеустремленности девушки действительно можно только удивляться. Ильмира учится в Институте истории и государственного управления БашГУ и, между прочим, является старостой группы! А еще уфимка не мыслит своей жизни без спорта и активно занимается фехтованием на инвалидной коляске (этот паралимпийский вид спорта активно продвигается в Центре спортивной подготовки имени Римы Батталовой – Ред.).

Девушка активно занимается фехтованием на коляске

Девушка активно занимается фехтованием на коляске

- Если говорить о своих дальнейших планах на жизнь, например, кем я буду после окончания университета – то я, честно, еще не задумывалась об этом. Впереди еще 3 года, и все не раз может поменяться. Очень много планов и задумок, которые непременно хочется исполнить. Точно знаю, что хочу реализовать себя в спорте, тем более что в Уфе для этого есть все возможности. Насчет дальнейшего своего участия в подобных конкурсах красоты, то пока я хочу полностью насладиться своей победой здесь и сейчас, - признается Ильмира.

Напоследок девушка поделилась с нашими читателями советом, как не сдаваться и двигаться вперед, даже если кажется, что у тебя ничего не получится.

- Порой бывают такие моменты, когда опускаются руки и ничего не хочется. Накатывает апатия, стресс. Но я постоянно себе говорю – ты живешь прекрасной жизнью, на прекрасной планете Земля. Вокруг столько замечательных людей, потрясающих возможностей, столько всего интересного! И если тебе дана эта жизнь, то почему бы не воспользоваться этим шансом и не начать действовать! Не получить от жизни все, что тебе хочется! Иначе все просто бессмысленно, - говорит Ильмира Салимова.

«КП-Уфа» поздравляет Ильмиру Салимову с победой на конкурсе и желает ей дальнейших успехов.

КАРТИНА ДНЯ