«Мечтала об этом с самого детства»: 21-летняя уфимка в инвалидном кресле победила в конкурсе «Невская краса-2022»

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

На днях в Санкт-Петербурге прошел финал конкурса «Невская краса-2022», который собрал самых очаровательных девушек в инвалидных колясках со всей России. Участие в конкурсе красоты приняла и 21-летняя уфимка Ильмира Салимова – и заняла первое место! О своих впечатлениях, поддержке со стороны близких и правительства республики, а также своих дальнейших планах Ильмира рассказала в беседе с «Комсомолкой».

БОЛЕЗНЬ НАРУШИЛА ВСЕ ПЛАНЫ

Как признается сама Ильмира, участвовать в конкурсе красоты она мечтала с самого детства. Девочка часто рисовала в голове картины, как она выходит на сцену в красивом наряде, продумывала оригинальные образы, грезила о том, как ей под громкие аплодисменты вручают главную награду… К сожалению, в 13 лет у Ильмиры диагностировали опухоль спинного мозга – девочку прооперировали, после чего ее парализовало. Тогда юная уфимка смогла быстро восстановиться и встать на ноги, но уже вскоре болезнь вернулась. И хотя на этот раз опухоль была доброкачественная, Ильмира снова оказалась в инвалидном кресле. Сейчас девушка находится в ремиссии и старается улыбаться и двигаться только вперед, невзирая ни на какие трудности.

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

- О конкурсе «Невская краса» я узнала еще 2 года назад и, недолго думая, решила принять участие. К сожалению, в прошлом году у меня не получилось участвовать из-за болезни, поэтому я отменила свою анкету и подала ее заново в этом году. Поскольку в прошлый раз я дошла до самого финала, то и сейчас я попала в финалистки уже автоматически, - рассказывает Ильмира.

«ПОДУМАЛА, А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ХАБИРОВА»

А ведь все могло бы быть по-другому, если бы на помощь к красавице-студенте не пришел глава Башкирии Радий Хабиров.

- Когда я дошла до задания, как бы представить свой родной город, я решила обратиться к Радию Хабирову. А почему бы и нет? Я поехала в Белый дом, в приемной записала обращение, и уже через неделю со мной связались два министерства – Министерство культуры и Министерство труда и семьи. Так, например, благодаря Минкульту, со мной работал настоящий балетмейстер из ансамбля имени Файзи Гаскарова – вместе мы ставили башкирский танец на инвалидной коляске, во время которого я рассказывала легенду о семи девушках на башкирском языке. А еще специально для меня сшили платье для конкурса, стилизованное под национальный башкирский костюм – с нагрудником и черным камзолом. Выглядело, конечно, это все очень эффектно – жюри точно оценили! – с улыбкой рассказывает Ильмира Салимова.

На сцене Ильмира исполнила трогательный башкирский танец

«ЗА НЕДЕЛЮ ОТКАТАЛА 200 КИЛОМЕТРОВ ПО ГОРОДУ»

Как признается девушка, сам конкурс не показался ей каким-то сложным. Запомнился момент, когда нужно было записать видеовизитку о своем родном городе.

- Там были такие вопросы, вроде: что бы вы хотели показать в Уфе маломобильным туристам? Какая часть города наиболее доступна для людей в инвалидных креслах? Что стоит точно посетить? Меня эти вопросы ввели в небольшой ступор, поскольку мне довольно тяжело передвигаться по городу и все оценить. Но после того, как у меня появилась электроприставка для коляски, я за неделю осмотрела весь город, откатала 200 километров и сразу записала визитку. Это было самое сложное в конкурсе, - улыбается Ильмира.

Как отмечает девушка, сейчас для маломобильных туристов наиболее доступен исторический центр Уфы – фонтан «Семь девушек», сад Салавата Юлаева, дендрарий. К сожалению, Уфа лишь частично приспособлена для людей в инвалидных креслах – не хватает бордюров.

- Зато у нас можно познакомиться с нашей национальной культурой, самобытной историей и познакомиться лично с самыми дружелюбными и гостеприимными уфимцами. Об этом я и рассказала в своем видео, - говорит Ильмира.

Фото: личный архив Ильмиры Салимовой

«КОГДА НАЗВАЛИ МОЕ ИМЯ – ВНУТРИ ВСЕ СЖАЛОСЬ»

Сам конкурс «Невская краса-2022» проходил в 2 этапа – и вот 5 сентября участницы приехали в Санкт-Петербург, где пробыли 10 дней. Ильмира признается, что уже бывала в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда из-за реабилитации и болезни ей пришлось отказаться от участия в конкурсе, поэтому величественный город оставил только негативные впечатления. Зато в этот раз все было совершенно иначе!

- Всем участницам организовали потрясающую прогулку по городу. Мы катались на мотобайках, плавали на корабликах, посетили Петергоф, участвовали в фотосессии в шляпках – и я влюбилась в Питер. Он оставил у меня эмоции и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь, - делится Ильмира.

По признанию Ильмиры, она верила в победу на конкурсе. Фото: организаторы "Невская краса-2022"

Как признается юная студентка, если отбросить всю лишнюю скромность, она изначально верила в свою победу на конкурсе. Слишком много усилий было приложено, много людей помогли на пути к успеху – это все не могло остаться незамеченным.

- Конечно, в последний день финала меня охватили волнения и сомнения, ведь все конкурсантки были очень красивые. Корону тоже получила каждая участница, но все же первое место стало моим! Когда объявили мое имя, внутри все сжалось, меня накрыло невероятное счастье – ведь заветное желание сбылось! Я представляла это много раз, в разных образах, а когда произошло на самом деле – даже не поверила в первую секунду. Будто это не со мной. Все время конкурса со мной были мои мама и папа, а уже к финалу приехали моя тетя и сестра. Когда я выходила на сцену, то видела их глаза, видела их слезы гордости за меня чувствовала их поддержку и любовь, - вспоминает Ильмира Салимова.

А еще приятным сюрпризом для девушки стало то, что после победы в конкурсе с ней через представителя связался Радий Хабиров и передал свои поздравления, а также рассказал об этой на своей странице в соцсетях. По словам Ильмиры, именно поддержка от родной республики стала немаловажным фактором ее успеха в финале.

О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

Активности и целеустремленности девушки действительно можно только удивляться. Ильмира учится в Институте истории и государственного управления БашГУ и, между прочим, является старостой группы! А еще уфимка не мыслит своей жизни без спорта и активно занимается фехтованием на инвалидной коляске (этот паралимпийский вид спорта активно продвигается в Центре спортивной подготовки имени Римы Батталовой – Ред.).

Девушка активно занимается фехтованием на коляске

- Если говорить о своих дальнейших планах на жизнь, например, кем я буду после окончания университета – то я, честно, еще не задумывалась об этом. Впереди еще 3 года, и все не раз может поменяться. Очень много планов и задумок, которые непременно хочется исполнить. Точно знаю, что хочу реализовать себя в спорте, тем более что в Уфе для этого есть все возможности. Насчет дальнейшего своего участия в подобных конкурсах красоты, то пока я хочу полностью насладиться своей победой здесь и сейчас, - признается Ильмира.

Напоследок девушка поделилась с нашими читателями советом, как не сдаваться и двигаться вперед, даже если кажется, что у тебя ничего не получится.

- Порой бывают такие моменты, когда опускаются руки и ничего не хочется. Накатывает апатия, стресс. Но я постоянно себе говорю – ты живешь прекрасной жизнью, на прекрасной планете Земля. Вокруг столько замечательных людей, потрясающих возможностей, столько всего интересного! И если тебе дана эта жизнь, то почему бы не воспользоваться этим шансом и не начать действовать! Не получить от жизни все, что тебе хочется! Иначе все просто бессмысленно, - говорит Ильмира Салимова.

«КП-Уфа» поздравляет Ильмиру Салимову с победой на конкурсе и желает ей дальнейших успехов.