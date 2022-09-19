В Башкирии двое полицейских решили заработать, сдав почти 2 тысячи уголовных дел на макулатуру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские из Уфы продали две тысячи уголовных как макулатуру за семь тысяч рублей.

Интересную находку обнаружили на границе в грузовике, который следовал из России в Узбекистан. При осмотре в приграничном пункте выяснилось, что весь фургон был забит уголовными делами, которые предприимчивые сотрудники одного из отделений уфимской полиции пытались сбыть в качестве макулатуры – а то, мол, чего в архивах лежат и пылятся эти папки. Можно же и заработать! Узнали у адвоката, законны ли действия полицейских и что теперь грозит незадачливым стражам порядка.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА «НЕНУЖНЫЕ» УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Тягач с прицепом, заполненным спрессованными папками с уголовными делами, остановили на пограничном пункте в Оренбургской области. Водитель лишь разводил руками – бумагу на переработку в Узбекистан якобы отправила компания «Экология РБ», которая занимается сбором макулатуры. Вот только как важные бумаги с личными данными нескольких тысяч людей превратились в макулатуру – предстояло еще выяснить.

Как сообщают журналисты издания Baza, расследование быстро привело в один из уфимских отделов полиции, где двое сотрудников – майор и старший лейтенант – решили избавиться от лишнего «хлама» и заодно немного подзаработать. Под «расхламление» попали 1956 уголовных дел, которые были прекращены за истечением срока давности – часть из них числилась уже уничтоженной, а часть – на архивном хранении. Всего за макулатуру предприимчивые полицейские получили чуть более семи тысяч рублей, которые потратили на свое усмотрение. Вот только загвоздка в том, что все уголовные дела должны уничтожаться только под надзором специальной комиссии (а как же иначе, столько персональных данных!), поэтому незадачливым полицейским грозят серьезные неприятности.

НАРУШИЛИ ТАЙНУ СЛЕДСТВИЯ

Как объяснил в беседе с «Комсомолкой» уфимский адвокат Роман Петров, проблемы у стражей порядка появятся точно, ведь их поступок – это целый список серьезных должностных преступлений.

- Все эти уголовные дела, которые сдали в макулатуру, содержат охраняемую законом тайну следствия, персональные данные фигурантов. И теперь этим товарищам грозит целый букет статей – нарушение тайны следствия, нарушение требования об обращении с персональными данными граждан. Все это предполагает уголовное преследование. Так что теперь этих полицейских могут не только уволить из-за несоответствия занимаемой должности, но и даже посадить, - прокомментировал Роман Петров.