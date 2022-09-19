В Башкирии объявили рекордно низкий уровень безработицы за всю историю

На сегодняшний день в республике всего около 20 тысяч официально безработных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Осенью 2022 года в Башкирии отмечен самый низкий уровень безработицы за все время наблюдений за рынком труда. На 16 сентября в регионе всего 3,6% официально безработных из числа трудоспособных жителей.

С докладом о состоянии рынка труда в регионе на совещании правительства Башкирии выступила министр семьи, труда и соцзащиты республики Ленара Иванова. Она подчеркнула, что на данный момент власти подсчитывают количество безработных по методологии Международной организации труда. Согласно этим данным, сегодня в республике 20 080 человек официально безработные.

- Если в конце июля был зафиксирован пик неполной занятости и численность работников под риском увольнения достигала 20 тысяч человек, то в настоящее время произошло снижение на 6,5 тысяч человек. В пандемию пик неполной занятости был 12 мая и составлял 50 тысяч человек и в связи с санкциями 22 июля 2022 года 19,9 тысяч человек, - пояснила министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии.

После доклада министра глава региона Радий Хабиров потребовал от глав районов провести совещания с крупнейшими работодателями на их территории.

- Мы живем в сложное, турбулентное время. Я прошу заранее выяснять какие есть угрозы. А таковые будут появляться. Когда мы вместе наваливаемся и решаем проблемы, все у нас получается, - подчеркнул Хабиров.

После этого на оперативном совещании с докладом выступил директор завода «Гидравлика», который заявил, что предприятию не хватает огромного количества рабочих. Тоже самое о других крупных предприятиях рассказал министр промышленности, вице-премьер Александр Шельдяев.

- Ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса у нас [нуждаются в специалистах]. Мы объехали все радиоэлектронные предприятия на прошлой неделе. Проблема везде – кадры, - подчеркнул Шельдяев.