Как загадочные эльфы помогут уфимцам выиграть айфон и Яндекс.станцию

Встретить Терле можно в любой части города

Уфу никогда нельзя было назвать скучным городом. Наши жители любят быть оригинальными и не боятся оставаться детьми даже во взрослой жизни. А уж если с помощью веселых сказок можно стать обладателем ценного приза – вдвойне приятно!

ТАЙНА ЗАГАДОЧНОГО ЭЛЬФА

Совсем недавно по всему городу появились интересные рекламные баннеры. Их главным героем стал волшебный эльф Терле. Жизнерадостный персонаж играет на музыкальных инструментах, разговаривает или просто веселится. Но это не просто рисунок, а настоящее приглашение в сказку. На каждом таком баннере есть QR-код, на который необходимо навести камеру своего смартфона. Переходишь по ссылке – и слушаешь новый эпизод настоящего представления в виде аудиосказки.

Благодаря кому в нашем городе появился новый герой? Как удалось узнать «Комсомолке», автором проекта стала известная в Уфе группа компаний «Садовое кольцо». Какое-то время назад они радовали горожан другой загадкой – забавным синим котом, который был настоящем символом жилого комплекса «Тау Хаус», ставшего одной из визитных карточек столицы Башкирии. Теперь же «Садовое кольцо» представило публике того самого эльфа Терле, который рассказывает сказки.

Чтобы послушать сказку, достаточно перейти по QR-коду

СКАЗКИ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Нам стало интересно, а кто же все-таки озвучивает героев приключений эльфа Терле? За этим вопросом мы обратились к директору по маркетингу, рекламе и PR ГК «Садовое кольцо» Илье Колунову.

- Всех карт раскрывать мы не будем, но кое о чем я все-таки расскажу. Дело в том, что руководство нашей компании никогда не любило просто сидеть в кабинетах. Топ-менеджерам оказалась очень близка идея сделать что-то волшебное и сказочное, поэтому они решили сами озвучить героев аудиоисторий. Кто-то вспомнил, как рассказывал сказки своим детям, а кто-то свои юношеские походы в театральный кружок. Наш управляющий партнер в Башкирии Михаил Фельдман, директор коммерческого департамента Анатолий Баталин и многие другие решили во что бы то ни стало порадовать уфимцев и окунуться в эту волшебную атмосферу дружелюбия, - поведал нам Илья.

Кстати, многие горожане, уже успевшие послушать приключения эльфа Терле и его друзей, услышали и знакомые голоса. И это не удивительно, ведь строителям помогли записывать сказки известные в городе персоны – например, ведущие БСТ Дмитрий Каретко и Лиля Курамшина, а также популярный шоумен Рамиль Ахтареев.

Чтобы получить приз, необходимо собрать все сказки волшебного эльфа!

ПРИЗЫ ДЛЯ САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ

Как нам сообщили представители «Садового кольца», в этой сказке есть и полезное зерно. Уфимцы не только смогут познакомиться с необычными персонажами, но и выиграть ценные призы.

Что для этого надо сделать? Все очень просто. В Уфе на данный момент представлены 12 эпизодов сказок. Желающим выиграть подарки достаточно найти все эти 12 баннеров с QR-кодами и радостным Терле, перейти по ссылке, зашифрованной в «кюаре», и сделать скриншоты названия аудиосказки.

Все 12 скриншотов надо отправить в личные сообщения администратору сообщества ВКонтакте, посвященного Терле (https://vk.com/public215381714). При этом надо быть подписчиком той самой группы – все честно.

Желающим выиграть призы надо быть очень внимательными. Вариантов сказки, как мы уже сказали, 12 штук. А вот самих баннеров – намного больше, то есть некоторые повторяются, ищите только уникальные картинки!

Победители получат приятные призы – один Apple iPhone 13 128 Gb и две «Яндекс Станции Лайт».

Подробно условия и сроки конкурса изложены тут: https://vk.com/public215381714?w=wall-215381714_14

Времени осталось не много – веселая игра завершится 10 сентября, а уже 14-го выберут победителей. Так что надо поторопиться. Пока вы думаете, мы уже пошли ловить сказки…

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