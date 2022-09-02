Волонтеры рассказали как ночью отыскали маленького сельчанина, который отправился в путешествие до Уфы и пропал на два дня

Фото: БашРегионСпас

30 августа в селе Уфимского района Башкирии случился тревожный инцидент. 10-летний Радмир М. (имя изменено. – Ред.) ушел из дома и не вернулся. Историю его поиска рассказали волонтеры добровольческого отряда «БашРегионСпас».

О местонахождение подростка не было известно целый день, и тогда 31 августа мама ребенка обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. Перед началом розыска добровольцы-спасатели собрали всю возможную информацию о мальчике, убедились, что его исчезновение никаком не связано с криминалом, запустили кампанию по информированию жителей, а затем выдвинулись в уфимский микрорайон Дема – именно там в последний раз видели Радмира.

Волонтеры опрашивали продавцов, сотрудников общепита и прохожих. Многие видели мальчика, но его местонахождение никому не было известно.

Внезапно добровольцам поступила информация о том, что Радмир жив. В центре города мальчика увидела девушка, она сняла его на видео… и попросту ушла, не позвонив в полицию, чтобы передать подростка специалистам. Тем не менее, по видео волонтерам стало понятно, где разыскивать ребенка дальше. Новой локацией поиска стал Гостиный двор.

Приехав туда, волонтеры почти что сразу обнаруживают Радмира – проголодавшегося, но, к счастью, живого. Добровольцы купили ему еды, вызвали полицию и разузнали, что же с ним все-таки произошло.

Оказалось, накануне Дня знаний подросток просто хотел прогуляться по Деме. Примечательно, что он уже уходил так тайком из дома не в первый раз. Ему пришла идея ради интереса прокатиться до центра Уфы, где незадачливый путешественник и заблудился.

После своего рассказа, мальчик попросил сфотографировать его возле «спасательной машины» волонтеры. Затем прибыл полицейский, которому добровольцы передали ребенка.

– Самоуверенность детей и подростков не редко играет злую шутку. А в этот раз переполняет радость – мы успели! – подытожили свой рассказ представители «БашРегионСпаса».