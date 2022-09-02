Строители из Башкирии отремонтировали школу в Луганской Народной республике

Школу №22 имени генерала Шаймуратова посещают почти 400 учеников. Фото: пресс-служба главы РБ

1 сентября сотни школьников города Петровское Луганской Народной республики вновь сели за парты обновленной школы №22. Учебное заведение носит имя легендарного башкирского комдива, Героя России Минигали Шаймуратова. К новому учебному году здание готовили башкирские строители: они отремонтировали фасад, обновили внутреннюю отделку и обновили систему отопления.

На открытие школы прибыл спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, а по видеосвязи к торжественной линейке в честь Дня знаний присоединился глава республики Радий Хабиров. В этот день руководитель региона, взявшего шефство, в том числе над городом Петровское, находился с рабочей поездкой в Абзелиловский район республики. Из школы в райцентре Аскарово он обратился к родителям и ученикам школы №22.

- Отрадно, что Петровская школа, которая носит дорогое для нас имя Минигали Шаймуратова, встречает День знаний в полной готовности к работе. Я неоднократно бывал в вашей школе. Знаю, что вы свято храните память о легендарном командире 112-й Башкавдивизии и её воинах, которые защищали Донбасс в годы Великой Отечественной войны, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии связался с Петровским по видеосвязи из райцентра Абзелиловского района Башкирии

Глава Башкирии также подчеркнул, что в День знаний он вместе со школьниками и учителями местной школы открыл мемориальную доску в честь Героя России Тамерлана Ильгамова.

- Он погиб, защищая жителей Донбасса. В специальной военной операции принимает участие много ребят из Башкортостана. Поэтому нас с вами связывают братские узы, долгие годы дружбы и взаимной поддержки. И открытие обновлённой школы в Петровском – это дань признательности Башкортостана за вашу заботу и уважение к сынам нашей республики, - подчеркнул глава Башкирии.

Со словами благодарности в адрес добровольцев из Башкирии, принимавших участие в ремонте школы, выступила директор учебного заведения Гульназ Серова.

- Строители качественно отремонтировали нашу школу. Теперь она невероятно красивая и современная. Мы очень признательны за это, – отметила директор школы №22 Гульназ Серова.