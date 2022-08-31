Парк Гафури в районе Госцирка приобретёт новый современный вид

Парк станет новым местом притяжения для уфимцев всех возрастов. Фото: ГК Су-1

Облагораживание этой территории в свое время начинали вместе с комплексной реконструкцией парка им. Гафури, но оно так и не было завершено. На сегодняшний день асфальтовые дорожки на этой территории во многих местах разбиты, фонари в ночное время не горят, а скамейки и урны отсутствуют. Нередкие кучки мусора говорят сами за себя.

Территория парка нуждается в благоустройстве. Фото:ИльдарХаков

Как отмечает биолог, исполнительный директор студии ландшафтного дизайна «АртЕль» Лидия Гаврилова, в настоящее время парк культуры и отдыха им. М. Гафури сейчас больше напоминает лес. Привести его в достойный вид помогут современные технологии, которые позволят вписать удобную социальную инфраструктуру в естественный ландшафт территории:

— И в профессиональном плане, и как жительнице Уфы для меня важна ситуация, которая сложилась на этой территории. Это географический центр Уфы, здесь часто бывает много горожан и гостей города. Но сейчас его сложно назвать парком — больно смотреть на те насаждения, которые здесь бесхозно растут: как и здоровье человека, здоровье леса нужно поддерживать в должном состоянии. Как специалист считаю, что лес требует большой реконструкции — удалению больных деревьев и поросли, которая придает парку вид захламленной территории. Кроме того, здесь возможна посадка молодого материала, который бы сочетался с большими деревьями, которые дают определенную крону.

Восьмиклассница Ульяна Илистанова живет рядом с парком и часто здесь бывает — катается на велосипеде и пенни борде. К сожалению, парк, по ее словам, подходит для активного образа жизни все меньше.

— В Уфе очень мало оборудованных мест, где можно нормально кататься — ближайший находится в «Меге». Было бы очень круто, если бы здесь сделали хотя бы дорожки и освещение.

Согласно проекту облагораживания парка, застройщик ЖК «ThePrime» группы компаний СУ-1 на собственные средства обустроит на территории места для отдыха со скамейками и урнами, безопасные площадки для детей. Кроме того, планируется обустроить освещенные прогулочные зоны, многофункциональную площадку с летним кинотеатром и лекторием, место для выгула собак.

Будут созданы детские площадки для детей всех возрастов. Фото:СУ №1

Вот так будет выглядеть парк после благоустройства. Фото:СУ №1

По мнению главного архитектора «Проектного института «Инженерный центр» Азата Замалиева, парк после благоустройства имеет отличный потенциал, чтобы стать новым местом притяжения для уфимцев всех возрастов.

— На мой взгляд концепция хорошо проработана — скейт-парк, воркаут-зоны для самых активных, разновозрастные детские площадки. Здорово, что предусмотрена и площадка для выгула домашних животных. Реализация такого проекта придаст особую эстетику облику городу. Уфа растет, и ей нужны новые интересные точки на карте, где жители будут проводить время с максимальным комфортом, — пока что таких мест в городе недостаточно.

Застройщик ООО «СЗ» ПРОСПЕКТ»

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