Фото: Нацархив Башкирии

Накануне в Москве скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Ни для кого не секрет, что этого противоречивого государственного деятеля и политика с Башкирией связывала супруга Раиса Горбачева. Она родилась в Сибири, но детство бывшей первой леди Советского Союза прошло в Стерлитамаке. Школу Раиса Максимовна окончила с золотой медалью и без экзаменов поступила в МГУ, на философский факультет. Даже после переезда сначала в Москву, а потом в Ставрополь, куда по распределению отправили ее супруга Михаила Горбачева, она не забывала малую родину.

Михаил Горбачев в Уфе

В Башкирию Михали Горбачев приезжал несколько раз как в эпоху работы в ЦК КПСС, так и после отставки. В 1994 году бывший президент СССР приезжал в Уфу, где давал интервью региональным журналистам.

Фото: Нацархив Башкирии

О годах учебы в школе в родном Стерлитамаке Раиса Горбачева рассказывала не часто. Известно, что до конца жизни в Уфе жила младшая сестра Раисы Максимовны Людмила. Она работала врачом-окулистом по окончании Башкирского медицинского института. К ней в гости чета Горбачевых также периодически наведывались.

Дружба Михаила Горбачева и Мидхата Шакирова

Известно, что Михаил Горбачев был очень дружен с первым секретарем обкома КПСС Мидхатом Шакировым. Они часто созванивались и называли друг друга по имени. Благодаря такой дружбе Шакирова очень долго не могли разоблачить как «поставщика липовых рекордов». По указанию башкирского первого лица в республике часто «приписывали» выполнение планов в промышленности и особенно в сельском хозяйстве.