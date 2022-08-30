«Салават Юлаев» эпично проиграл «Ак Барсу» и провалил последний предсезонный турнир

В последнем матче предсезонки «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» со счетом 5:3. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне завершился последний в этом межсезонье турнир – Кубок TANECO-2022 в Казани. Уфимский «Салават Юлаев» по очереди играл с нижнекамским «Нефтехимиком», ярославским «Локомотивом», а в завершении состоялось «зеленое дерби» с «Ак Барсом». Все три матча «юлаевцы» проиграли, хотя наставник команды Виктор Козлов оценил игру своих подопечных на «тройку с плюсом». Совсем скоро стартует регулярный чемпионат КХЛ, который уфимские хоккеисты начнут с выездной серии.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕДСЕЗОНКА

Итак, предсезонная подготовка завершена. Если смотреть на результаты, то в завершающем межсезонье турнире в Казани «юлаевцы» не показали ровным счетом ничего интересного. Сначала «Салават» проиграл «Нефтехимику» по буллитам – 3:4. При этом по ходу матча уфимцы сначала создали преимущество в две шайбы, а затем растеряли его и оказались в роли догоняющих. Но все решила серию послематчевых бросков, где точнее оказались игроки «Нефтехимика».

Затем «Салават» во второй раз за месяц встретился с «Локомотивом». И если на Кубке Башкортостана «юлаевцы» одолели железнодорожников, то на Кубке TANECO-2022 потерпели сокрушительное поражение – 1:4. В составе «Салавата Юлаева» гол престижа забил Иван Дроздов при игре в формате 4 на 4.

«Зеленое дерби», прошедшее 29 августа, также можно назвать полностью провальным для «Салавата Юлаева». Поначалу подопечные Виктора Козлова действовали нагло и уверенно, навязываю «Ак Барсу» свою игру. В первом же периоде «юлаевцы» усилиями Владислава Картаева и Джоша Хо-Сэнга оформили двойное преимущество. Правда, во третьем игровом отрезке хозяева турнира смогли отыграться, дважды поразив ворота Андрея Кареева в самом начале периода. После этого камбэка противников место в воротах занял Илья Ежов.

Затем была попытка «Салавата» вновь выйти вперед, которую реализовал Александр Кадейкин. Под занавес игры хоккеисты «Ак Барса» за две минуты забросили три шайбы и вырвали победу – 5:3 в пользу хозяев.

СКАЗАНО

Ранее, на пресс-конференции, посвященной подготовке к новому сезону, главный тренер «Салавата Юлаева» заявил, что поездка в Казань на последний предсезонный турнир для игроков команды – уже начало регулярки. Хоккеисты якобы так настраивают себя и едут туда с полной самоотдачей. На пресс-конференции после матче Кубка TANECO он заявил, что в целом игра с «Ак Барсом» ему понравилась.

- Если бы выиграли, была бы пятерка. А так, три с плюсом или четыре с минусом. У нас много молодых ребят, которые за Кагарлицкого или Шипачева в PlayStation (игровая приставка - Ред) играли или по телевизору смотрели на них. А сегодня достойно против них выступили на льду. Мы попробовали много молодых ребят, посмотрели сочетания, у нас много новеньких. Неприятно проигрывать три игры перед началом сезона, тем более, когда хорошо играешь. Ребята с нетерпением ждут третьего сентября, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».

Не зря «юлаевцы» ждут 3 сентября: в этот день команда начнет регулярный чемпионат в гостях у петербургского СКА. Вот тогда и будет сдан первый экзамен в новом составе.

К слову, присутствовал на матче против «Ак Барса» и гендиректор команды Ринат Баширов. После финальной сирены он оценил игру «Салавата» и в очередной раз высказался о судействе.

- Ну всегда с «Ак Барсом» какие-то нюансы. Сегодня было видно, что не будь этих ошибок, счет мог быть совсем другим. Это же предсезонный турнир и «домашнее судейство». Такие моменты интересны для болельщиков. Наш запрос на просмотр эпизода с «вне игры», например. Там в зоне оказалась половина конька, но если смотреть с разных ракурсов, то становится сложно. То ли стакан на половину полон, то ли пуст. Зависит от судейства и трактовки, - посетовал Ринат Баширов после матча.