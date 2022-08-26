Весь месяц – бабье лето! Какой ожидается погода в сентябре в Башкирии

В этом году осень будет идеальной для прогулок и походов за грибами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сложно поверить, но меньше, чем через неделю в Башкирию придет осень. Лето, на удивление, оказалось снова довольно солнечным и жарким, и даже последняя неделя августа выдала настоящую жару под +32, так что отличный шанс запастись ультрафиолетом перед унылой пасмурной осенью. А какая ожидается погода в сентябре в Башкирии?

ИДЕАЛЬНАЯ ПОГОДА ДЛЯ ОСЕННИХ ПРОГУЛОК НА ПРИРОДЕ

Еще весной, когда синоптики Башгидрометцентра давали долгосрочные прогнозы относительно лета и осени, сообщалось, что средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы примерно на 3-5 градусов (в норме температура воздуха в первый осенний месяц составляет 8-12 градусов). Прогнозы сбываются: сентябрь и впрямь ожидается довольно теплый, а солнечные деньки будут перемежаться коротким дождиком. А это же идеальная погода для грибников! Так что, судя по всему, нас ожидает изобилие рыжиков, подосиновиков, лисичек и груздей.

Первые две недели сентября еще будут напоминать ушедшее лето. 1 сентября ожидается около +23 и гроза, так что школьные гуляния может омрачить ливень. В среднем, температура воздуха будет колебаться на уровне +17; +20, а в отдельные дни градусники термометров будут и вовсе подниматься до +23. Ночью будет тоже относительно тепло – около +6; +8.

Со второй половины сентября жара будет постепенно отступать, как бы напоминая, что на дворе все же осень. Впрочем, будет все равно довольно еще тепло: около +10; +13 днем и +7; +9 ночью. Последняя неделя сентября и вовсе ожидается настоящим бабьим летом: столбики уличных термометров днем покажут +19 градусов. Единственное, что может омрачить настроение, это то, что относительно солнечная погода, которая будет держаться почти весь сентябрь, сменится на проливные дожди. впрочем, южных районов республики это не коснется – там почти до самого октября будет относительно тепло и сухо. А вот в северной части республики, напротив, почти весь месяц будут накрапывать небольшие и кратковременные дожди.