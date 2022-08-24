В Башкирии неизвестный облил бензином машину преподавателя вуза и сбежал

Припаркованную у подъезда легковушку облили бензином, но поджигать не стали. Фото: Марина Бурова

Жительница Стерлитамака Марина Бурова всерьез опасается за себя и своего ребенка: накануне рано утром неизвестный мужчина облил бензином ее автомобиль, припаркованный во дворе. Злоумышленник попросту подошел к машине, вылил из канистры горючее и ушел. По словам женщины, его действия вовремя заметили соседи с первого этажа, учуявшие запах бензина. Они же сняли все этой действо на видео.

Сейчас мужчину разыскивают сотрудники полиции – Марина практически сразу написала заявление. О том, кто он и зачем вдруг облил горючим ее автомобиль, женщина даже не может предположить. Она выложила в местном городском сообществе в социальных сетях пост, где приложила ранее упомянутое видео, в надежде, что странного мужчину кто-то узнает. В комментариях местные жители предположили, что этот акт мести за что-то. Вот только по словам самой Марины мстить ей не за что.

- Кому я могла перейти дорогу, кому я так сильно насолила? Понятия не имею. Но факт в том, что это предупреждение и я очень опасаюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Мужчина мне вообще не знаком, да и по видео там особо не разглядишь. Дорогу я особо никому и не приходила. Я преподаватель БГУ, у меня хорошая репутация. Я веду правильный образ жизни и не могу понять даже в чем проблема и почему так произошло, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Марина Бурова.

На скриншоте из видео: предположительно злоумышленник с канистрой

В то же утро женщина обратилась в полицию. По словам Марины, стражи порядка приехали достаточно быстро. Теперь сотрудники МВД разыскивают злоумышленника, облившего бензином «Volkswagen Polo», припаркованного в одном из дворов по улице Шафиева. К счастью, никаких других противоправных действий он совершить не успел. А может и не собирался.

- Заявление от гражданки зарегистрировано, сотрудники полиции ведут розыск мужчины, - прокомментировали «КП-Уфа» ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.