ОДК-УМПО в лицах: кто работает на легендарном уфимском заводе

Баннеры с портретами сотрудников ОДК-УМПО появились в разных уголках Уфы. На фото: дефектоскопист Анна Тартынская (Гаврилова)

С августа жители и гости Уфы видят в разных районах города баннеры, где вместо банальных рекламных лозунгов размещены портреты реальных людей, представителей рабочих профессий. Все они – сотрудники ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения, побывавшие в студии профессионального фотографа.

Идея творческого проекта принадлежит ОДК-УМПО. А воплотил задумку фотохудожник Дим Тулунгужин, чей лаконичный и в то же время содержательный стиль уже давно зарекомендовал себя среди ценителей фотографии в Уфе и за ее пределами.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Как отметила в беседе с «КП-Уфа» начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-УМПО Ольга Копцева, фотопроект призван показать разнообразие заводских профессий через портреты реальных людей.

- Эту творческую идею поддержал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. Он лично курировал подготовку фотопроекта. Мы собрали в студии представителей как ключевых, так и уникальных профессий нашего объединения, впервые показали детали авиадвигателей, инструменты, оснастку вне производства. Автор смог увидеть в наших людях самое главное — достоинство и гордость за свою профессию. Будем рады тем, кто захочет влиться в наш большой коллектив, - говорит Ольга Копцева.

Среди рабочих ОДК-УМПО не только профессионалы своего дела, но и яркие, творческие личности. Так, в проекте принял участие слесарь-сборщик двигателей Алексей Абрамов. В свободное от работы время он занимается музыкой и уже снискал известность среди уфимских меломанов как в составе групп «Ретро-шлягер» и Money Monkeys, так и в сольных проектах.

Слесарь-сборщик двигателей Алексей Абрамов знаком уфимцам по сольному творчеству и участию в известных музыкальных коллективах

К слову, герои фотосессии отмечают, что УМПО отличает дружный коллектив – заводчане умеют вместе не только работать, но и отдыхать. Отдел по работе с молодежью организует творческие и спортивные мероприятия, профком — поездки выходного дня.

Еще один участник фотосессии – начальник управления развития испытательной базы ОДК-УМПО Дмитрий Храпутский. Его трудовая биография – яркий пример карьерного роста на предприятии. Начинал Дмитрий с должности инженера-программиста ОАСУТП, а сегодня занимается крупным проектом по созданию испытательной станции. В свое время он был председателем совета молодых специалистов ОДК-УМПО, неоднократно успешно участвовал в молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

На фото: Начальник управления развития испытательной базы ОДК-УМПО Дмитрий Храпутский

БУРЯ ЭМОЦИЙ

Своими эмоциями от участия в проекте поделились сами заводчане, оказавшиеся в объективе фотокамеры.

- С удовольствием поучаствовала в фотосессии. Сама баннер еще не видела, но фото скинул брат со словами «Это ты что ли?!» Не знаменитость – автограф пока не спрашивают, но все равно приятно. Девчонки на работе говорят «прикольно», - говорит дефектоскопист Анна Тартынская (Гаврилова).

В беседе с «КП-Уфа» она рассказала о своей необычной профессии.

- Дефектоскопистом на заводе я работаю уже два года. В мои обязанности входит с помощью ультразвукового дефектоскопа проверять заготовки, которые приходят в цех. На фотографии я как раз держу его в руках. Если в металле есть дефект, а именно трещина, воздушный пузырек или что-то подобное - я могу приостановить работу и на станок эта заготовка не попадёт, - рассказывает Анна Тартынская (Гаврилова).

Не остался равнодушным и другой участник проекта, оператор станков с ЧПУ Тимур Галлямов.

На фото: Оператор станков с ЧПУ Тимур Галлямов

- Фото баннера с моим изображением на днях прислали знакомые в мессенджере, сопроводив сообщение комментарием удивления и восторга. Чувства смешанные. Но однозначно это интересный опыт! Если баннер поможет кому-то найти работу – буду считать, что моя миссия выполнена, - говорит Тимур.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Еще один участник фотопроекта ОДК-УМПО – Виталий Данилов. В этом году инженер первой категории по наладке и испытаниям ОАСУТП получил от Администрации города почетное звание «Уфимский мастер». На заводе он трудится пятый год и за это время успешно выступил на нескольких конкурсах профессионального мастерства. В копилке у Виталия победы в конкурсе «Лучший по профессии» в 2020 и 2021 годах и звание «Мастер Башкортостана». В этом году он одержал победу на корпоративном конкурсе «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

На фото: Инженер первой категории по наладке и испытаниям ОАСУТП Виталий Данилов

Сфотографировалась для баннера ОДК-УМПО и Екатерина Канунникова. Впечатлениями о фотосессии она поделилась в беседе с «КП-Уфа».

- Обычно я не люблю фотографироваться, но в этом проекте поучаствовала. Это непередаваемый, интересный опыт. На заводе я работаю с 2002 года, в этом году как раз исполнилось 20 лет, как пришла. Начинала с инженера-технолога, а теперь руковожу технологическим бюро, - рассказывает Екатерина.

На фото: Начальник технологического бюро ОДК-УМПО Екатерина Канунникова

Всем, кто желает присоединиться к дружной команде ОДК-УМПО, рекомендуем связаться с Отделом кадров. Работа есть. Железно!

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