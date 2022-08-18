«На автомате я как-то вывела детей» в Башкирии тяжелый светильник посреди урока упал на учительницу

Младший сынишка Ляйсан Файзуллиной во всем старается помогать и поддерживать маму

46-летняя Ляйсан Файзуллина половину своей жизни посвятила детям – женщина работала учителем башкирского языка и преподавала в начальных классах. Но в феврале 2017 нелепая трагедия перевернула ее жизнь: прямо во время урока на голову учителю свалился тяжелый потолочный светильник. Сейчас Ляйсан Файзуллина – инвалид первой группы. Помочь женщине может только дорогостоящая операция в Израиле, но стоимость ее просто космическая – 12 миллионов рублей.

ПЛАФОНЫ И РАНЬШЕ ПАДАЛИ С ПОТОЛКА

В 2015 году к началу учебного года Ляйсан вместе с семьей переехала из Салавата в Мелеуз и устроилась на работу в местную школу.

- Мне выделили класс, закрепили за мной кабинет на 3 этаже. Когда я впервые увидела кабинет, в котором предстояло заниматься, то ужаснулась. Я много лет проработала в школе, но такого никогда еще не видела. С потолка постоянно текла вода. С помощью родителей мы худо-бедно сделали ремонт сами, поставили новые парты, а вот старые стеклянные потолочные плафоны остались. Учителя говорили, что они и раньше падали. Однажды плафон даже упал возле двери прямо во время урока – к счастью, тогда никто не пострадал, - рассказывает женщина.

В тот роковой день – 9 февраля 2017 года – Ляйсан как обычно вела урок в классе. Накануне стало известно, что в школе ожидается проверка, поэтому все плафоны повесили на место. Женщина раздала задания ученикам и стала записывать тему в журнал, когда один из светильников просто рухнул ей на голову.

- Я вдруг почувствовала резкий удар и боль в голове. В глазах все потемнело, и я даже сначала не поняла, что произошло. На автомате я как-то еще вывела детей из класса и попросила их позвать на помощь. Голова сильно кружилась, я не могла стоять. Прибежали учителя, но скорую мне директор так и не вызвал. А самое удивительное, что они пытались меня убедить, что мне просто стало плохо, я переутомилась, а никакой плафон и не падал. Это мне привиделось. Конечно, в день проверки – и такое ЧП, все хотели замять эту неприятность, - с грустью вспоминает учитель.

Теперь все свое время женщина вынуждена проводить обездвиженной в кровати

«У ВАС ОБЫЧНОЕ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ»

Вскоре приехал муж Ляйсан и отвез ее в больницу. Женщина уже не могла стоять на ногах, открылась сильная рвота, а голова просто раскалывалась от нестерпимой боли. В больнице еще 3 часа пришлось прождать травматолога. На голове у учителя врач обнаружил огромную гематому, но рентген показал, что кости черепа целы, поэтому женщину отправили домой, посоветовав ей наблюдаться у невролога. А вот дальше началось что-то совершенно непонятное. По словам Ляйсан Файзуллиной, врачи просто стали избегать ее, утверждая, что ничего страшного не произошло. Мол, это все нервы и переутомление.

- Больше месяца меня гоняли от одного врача к другому, все уговаривали закрыть больничный, хотя мне становилось все хуже. Я похудела почти на 11 кг, меня постоянно рвало. От боли в голове я не могла спать, - вспоминает женщина.

В итоге только когда Ляйсан приехала в Уфу, врачи ей поставили диагноз - ротационный подвывих атланта (первого шейного позвонка) со смещением и тяжелое сотрясение мозга. Доктора в голос твердили, что, если бы помощь оказали хотя бы в первые три дня – всех этих тяжелых последствий удалось бы избежать. А сейчас оперироваться слишком поздно, прошло очень много времени.

- Самое интересное, что во всех моих карточках и больничных выписках в Мелеузе исчезли любые упоминания о травме. Спасибо Гострудинспекции, только после их проверки дело сдвинулось с места. В итоге я осталась инвалидом 1 группы. У меня парализованы рука и нога, я не могу сама ходить, почти не обслуживаю себя, во всем приходится просить помощи у мужа, - грустит Ляйсан Файзуллина.

СТОИМОСТЬ ШАНСА НА ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ – 12 МЛН РУБЛЕЙ

Сейчас у учителя появился реальный шанс: пройти обследование и операцию в Израиле. Там специалисты клиники, изучив документы, заявили, что после операции Ляйсан хотя бы сможет самостоятельно себя обслуживать. Шанс же на излечение, хоть и небольшой, но тоже есть.

- Я понимаю, что, скорее всего, никогда уже не смогу вернуться к прошлой жизни. Но если я хотя бы буду чувствовать себя лучше, смогу самостоятельно что-то делать – это уже будет для меня огромное облегчение, - признается женщина.

Вот только стоимость обследования и операции в зарубежной клинике просто космическая: 12 миллионов рублей. И это, не считая расходов на перелет (Ляйсан не может долго находиться в положении сидя, поэтому ей нужна горизонтальная транспортировка) и проживание, ведь рядом должен находиться муж, который будет ухаживать. Таких средств у простой семьи из небольшого башкирского городка просто нет.

Если и вы хотите помочь учителю, которая 22 года своей жизни посвятила детям, а сейчас оказалась в такой тяжелой ситуации, вы можете сделать свой посильный вклад. Номер банковского счета (Сбербанк) 639002069040277954 (получатель Ляйсан Маргановна Ф.), привязан к номеру 8(987)477-36-09.