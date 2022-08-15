В Уфе появится новый экологичный микрорайон с парковым благоустройством

Жители смогут гулять по лесу, не покидая район

Каждое лето жители Уфы спорят:

- А вот я купил жилье за городом, там рядом лес и хорошая экология, можно гулять меж сосен и слушать птичек. Жаль только, что до работы ехать час, магазины далеко, да и с медициной не очень – ближайшая больница только в соседнем селе. В целом я доволен, но могло быть и лучше… - Эх ты, надо было покупать в городе. Вот я купил себе трешку в 10 минутах от центра, все магазины рядом, поликлиника тут же клубы и кинотеатры. Жаль парков нет, только маленький скверик с двумя деревьями. Да и с экологией ситуация так себе – кругом машины и бетонные стены. А иногда так хочется погулять по настоящему лесу, подышать свежим воздухом. В целом я доволен, но могло быть и лучше …

И так было все время. Выбираешь одно из двух – либо хорошая экология и деревья, но далеко до работы и нет инфраструктуры. Либо жизнь в удобном мегаполисе, вдали от природы.

Квартал удобно расположится в районе "Зеленой рощи"

Но времена меняются и теперь выбирать не обязательно. Отныне можно поставить город на паузу и совместить приятное с полезным. К 2025 году в Уфе появится совершенно новый экологичный микрорайон с парковым благоустройством. Жилой комплекс «Терле» от компании «Садовое кольцо» расположится в уникальном месте – на улице Авроры, рядом с сосновым лесом, санаторием «Зеленая роща» и медицинским комплексом. Сейчас на этом месте ничего особого нет – складские помещения и пустырь, но уже через три года это место будет не узнать.

ЖИЗНЬ РЯДОМ С ЛЕСОМ

Что такое «Терле парк»? Это новый жилой комплекс класса «Комфорт+», строительство которого уже началось. Здесь будет несколько домов с уникальной архитектурой. Но самое главное, что настоящими соседями жильцов квартала станут чистый воздух, запах сосен и пение птиц.

Новый квартал удобно расположится между санаторием «Зеленая роща», сосновым лесом, медицинским кварталом и родильным домом. Никаких деревьев, разумеется, рубить не будут, комплекс построят на месте пустырей. Сам лес по-прежнему будет радовать уфимцев – и тех, что будут жить рядом, и тех, что будут приезжать в гости.

Кстати, соседство с лесом гарантирует жильцам отсутствие сюрпризов. Согласитесь, бывало в Уфе такое, что купишь квартиру в доме с хорошим видом, а рядом потом строят какую-нибудь высотку и вид перекрывают. В «Терле парке» такого не будет – строить в лесу нельзя, территория вокруг уже сложилась и никаких новых строек в будущем не планируется. Чистый воздух и красивый вид вам гарантирован.

ЭКОЛОГИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

И так, мы поняли, что новый жилой комплекс «Терле» расположится рядом с готовым лесом. Но что же будет внутри самого квартала? В наше время квартирами и парковками никого не удивишь, все ждут новых концепций и удобного благоустройства.

«Садовое кольцо» обеспечит этой инфраструктурой покупателей квартир в «Терле парке».

Современные дома и актуальная архитектура

Во-первых, сами дома будут отличаться действительно прогрессивным дизайном – разновысотные дома, фасады различных текстур и оттенков и кубическая архитектура в стиле минимализма.

Во-вторых, сама планировка порадует любого, даже самого привередливого жильца – евро-форматы, квартиры с мастер-спальнями и террасами. Все будет действительно под рукой.

В-третьих, и, пожалуй, это главное – территория вокруг дома будет благоустроена для детей и взрослых. В «Терле парке» будут удобные и интересные детские площадки, фитнес-зал на свежем воздухе, обустроенные общественные пространства.

РЯДОМ С ЦЕНТРОМ ГОРОДА

А что если снять город с паузы? Если захочется окунуться в бурлящую жизнь мегаполиса, города-миллионника? Что ж, никаких проблем. Центр города – совсем рядом.

Совсем рядом и центры притяжения и развлечений. По улице Менделеева можно быстро доехать на любом виде транспорта до ТРК «Планета», по улицам Авроры и Сочинской за 10-15 минут можно доехать до ТРК «Мега». Да и сам по себе район «Зеленой рощи» наполнен активностями и интересными местами. В пешей доступности несколько торговых центров и развлекательных центров, в том числе «Иремель» и «Аркада» с кинотеатрами и гипермаркетами. Район наполнен магазинами самого разного уровня, да и доставка продуктов работает как часы – еду вам могут принести за 15 минут.

Доехать до центра Уфы можно будет всего за 10-15 минут

ШКОЛЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНА

Еще одно преимущество нового жилого квартала «Терле парк» - уверенность в своей безопасности и забота о здоровье.

Сама территория комплекса будет благоустроена для детей и подростков с разграничением зон активности. Парковки и дороги отделены от игровых площадок. Камеры наблюдения и системы охраны обеспечат местным жителям спокойствие и уверенность за своих близких и имущество.

Не лишним будет сказать и о соседях «Терле парка» - медицинском квартале. Буквально через дорогу работает одна из лучших клиник города – БСМП. Если вам понадобится срочная помощь врача, то скорая приедет буквально за одну минуту. Тут же расположилась и центральная детская клиника Башкирии, НИИ глазных болезней, кардиоцентр, республиканский перинатальный центр, а также роддом №4.

Не одной только экологией и качественной медициной славится этот район. Рядом с будущим жилым комплексом «Терле парк» уже сейчас работают несколько образовательных учреждений высшего уровня.

Рядом - школы, поликлиники и лес

Дети смогут выбрать для себя любое направление. Рядом и республиканская художественная гимназия имени Давлеткильдиева, и новейший Центр гимнастики РБ имени Светланы Хоркиной, и множество сильных центров детского творчества. Со школами и детскими садами тоже все в порядке. Один только Лицей №5 известен своими выпускниками на всю страну, да и других школ в районе великое множество.

Компания «Садовое кольцо» уже начала строительство нового квартала. Срок сдачи объекта известен – это 31 декабря 2025 года, а купить квартиры в действительно уникальном жилом комплексе можно уже сейчас, до старта продаж 17 сентября действует специальное предложение. Подробности - на официальном сайте.