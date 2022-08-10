Самым популярным туристическим местом стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Фото: Рустем Ахунов

На днях аналитики Яндекса опубликовали исследование о самых популярных у туристов достопримечательностях России. Специалисты проанализировали, информацию о каких местах туристы ищут в интернете чаще всего, и составили список наиболее известных мест.

Согласно запросам пользователей интернета, самой главной достопримечательностью России стал Эрмитаж в Санкт-Петербурге, на втором месте расположился московский Кремль, третью строчку занял Большой дворец в Петергофе, а четвертую Мамаев курган в Волгограде. Замыкает пятерку самых популярных достопримечательностей Большой Екатерининский дворец в городе Пушкин (ранее Царское Село).

ТОП ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ В БАШКИРИИ

Какие же известные достопримечательности ищут туристы в Башкирии? Чаще всего прибывшие в нашу республику туристы разыскивают памятник Салавату Юлаеву. Этот величественный монумент на высоком берегу реки Белая встречает всех прибывающих по железной дороге. Статуя национального героя башкирского народа работы народного художника БАССР Сосланбека Тавасиева уже более полувека радует глаз туристов и жителей Уфы. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения и символом республики.

Второе место в рейтинге достопримечательностей Башкирии занял Монумент Дружбы, расположенный на том же берегу реки Белая и встречает туристов и жителей города, въезжающих в Уфу по автомобильному мосту. К слову, полное название этой композиции – «Монумент Дружбы народов» и посвящен он 400-летию добровольного вхождения башкир в состав Российского государства. Над монументом трудились московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, также архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов. К слову, Монумент Дружбы находится на месте деревянного уфимского Кремля, сгоревшего во время одного из пожаров еще в XVIII веке.

Замыкает топ-3 самых популярных среди туристов достопримечательностей Башкирии по версии Яндекса мечеть Ляля-Тюльпан. Культовое сооружение расположено в уфимском районе Черниковка и представляет собой храм из белого мрамора в виде распустившегося цветка тюльпана с двумя минаретами. Мечеть по праву является центром религиозным центром мусульманского общины Уфы. Строительство Ляля-Тюльпан длилось без малого девять лет и завершилось в 1998 году.

ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Согласно исследованию Яндекса, из топ-5 самых туристических мест Башкирии четыре находятся в Уфе. На четвертом месте по запросам пользователей расположился Башкирский театр оперы и балета. Располагается он в историческом центре башкирской столицы в здании постройки начала 20 века.

Построено оно было на народные пожертвования и первоначально задумывалось как Аксаковский народный дом. Сначала в здании располагалась библиотека, в эпоху Первой мировой и Гражданской войн здесь находился госпиталь, затем сюда въехали театральные труппы, в том числе кукольного театра и театра юного зрителя. С 1938 года здание полностью передали Башкирскому театру оперы и балета.

Замыкает пятерку самых популярных башкирских достопримечательностей, которые ищут туристы, Русский драматический театр в Уфе. Располагается он на проспекте Октября, прямо напротив уфимской мэрии. Здание строилось достаточно долго и было открыто только в 1982 году.

К слову, наименее популярными достопримечательностями по версии Яндекса в Башкирии стали мемориальный комплекс «Вышка-бабушка» в Ишимбае, посвященная первооткрывателям башкирской нефти и музей Салавата Юлаева в селе Малояз, что в Салаватском районе Башкирии.