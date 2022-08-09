«Башнефть» выпустила сотни тысяч краснокнижных рыб в водоемы Башкирии

Нынешнее лето, несмотря на то, что началось с череды холодных дней и регулярных ливней, к своей середине все же начало радовать солнечной и жаркой погодой. Однако в условиях зноя, как правило, происходит значительное обмеление водоемов, из-за которого серьезно страдает популяция рыбной фауны.

Так, для восполнения ихтиофауны уфимской реки Белая компания «Башнефть»(входит в «Роснефть») выпустила в водоем более 110 тысяч мальков стерляди.

Специалисты утверждают, что искусственное зарыбление помогает сохранить экологический баланс водоемов, а выращенная молодь имеет хорошую приживаемость в открытой воде.

Молодь рыбы выпустили у старого причала Северного автовокзала. По словам заместителя начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства Людмилы Скворцовой, выпускают мальков только в местах с хорошей кормовой базой.

– Также есть лимиты на ежегодное восполнение водоемов. В Павловское водохранилище мы имеем право выпустить 200 тысяч молоди стерляди, в Белую – 200 тысяч, в ее притоки – 100 тысяч. Если выпустить даже лишь на 50 тысяч больше, может не хватить кормовой базы, и процент выживаемости рыбы будет невысоким, – пояснила специалист.

ЗАНЕСЕННАЯ В КРАСНУЮ КНИГУ

Представитель Росрыболовства, помимо прочего, отметила, что для выпуска в Белую стерлядь была выбрана отнюдь не просто так.

– На выпуск всегда рекомендуются те рыбы, которым наиболее трудно воспроизводить в естественных условиях собственную популяцию. Такими, например, являются судак, щука, сазан и стерлядь. Стерлядь занесена в Красную книгу, ее запрещено ловить как любителям, так и промышленному рыболовству, – поведала Скворцова.

Одним из поставщиков молоди рыбы выступил Самарский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Там в благоприятной естественной среде с богатой кормовой базой мальки набрали необходимый вес в три грамма. Специалист Росрыболовства рассказала, каким образом выращивают молодь.

– У каждого предприятия, которое занимается выращиванием мальков, есть цех, в котором производится инкубирование. Первые недели своей жизни стерлядь в специальных чугунных длинных ваннах с проточной водой. В таких цехах люди работают круглые сутки, потому что мальков без присмотра оставлять нельзя. Если будет отсутствовать подача воды или кислорода, то все может пойти насмарку, – отметила Людмила Скворцова.

«ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

До нового места обитания молодняк стерляди доставили на специально оборудованных грузовиках. Перед выпуском мальков в реку температуру воды в термоконтейнерах постепенно выровняли относительно водоема. Если этого не сделать, рыба может погибнуть. Затем молодь переселили в их новое место обитания, где спустя пару лет они смогут дать новое потомство.

– Сегодня «Башнефть-Добыча» выпускает в реку Белая 110 тысяч мальков стерляди. Это является продолжением наших экологических инициатив, к которым мы приступили в 2020 году. За неполные три года наше предприятие выпустило в реки порядка 800 тысяч мальков стерляди и сазана, – рассказал начальник управления обеспечения экологической безопасности ООО «Башнефть-Добыча» Тимур Тимергалиев.

Всего этим летом работники «Башнефти» выпустили более 570 тысяч мальков ценных пород рыб в регионах присутствия: 339 тысяч штук мальков пеляди в реки Обь-Иртышского бассейна в Ханты-Мансийском автономном округе, в реку Белая в Республике Башкортостан, а также в Нижнекамское водохранилище Республики Татарстан выпущены 231 тысяча штук молоди краснокнижных стерляди и сазана.

В «Башнефти» отмечают, что защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов является важной частью природоохранной программы компании. За 2021 – 2022 годы общее количество выпущенных мальков превысило 1,2 млн особей.