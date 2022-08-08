«Салават Юлаев» встретили канадских легионеров чак-чаком и кураем

Джош Хо-Сэнг (слева) и Райан Мерфи (справа) стали первыми легионерами, подписавшими контракты с «Салаватом» в нынешнее межсезонье. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

На днях в Уфу прибыли двое канадских хоккеистов, недавно подписавшие контракты с уфимским «Салаватом Юлаевым». Защитник Райан Мерфи и нападающий Джош Хо-Сэнг стали первыми легионерами клуба, пополнившими состав «юлаевцев» после весеннего исхода всех иностранных игроков. В аэропорту башкирской столицы новичков встретили под мелодичные напевы курая и угостили чак-чаком.

НЕВЕРОЯТНАЯ ВСТРЕЧА

– Очень рад, что нас встретило столько людей. Это невероятно. Такая классная поддержка, с нетерпением хочу начать играть. А еще был очень вкусный чак-чак, которым меня угостили. Это лучшая встреча за всю мою профессиональную карьеру. Со мной такое произошло впервые. Никогда не забуду этот день, - так прокомментировал теплый прием в воздушной гавани Уфы нападающий Джош Хо-Сэнг.

В Уфе хоккеистов из Канады встречали с музыкой и угостили их чак-чаком. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В свою очередь, защитник Райан Мерфи в разговоре с клубной пресс-службой поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что готов показать игру самого высокого уровня в форме «Салавата».

– Это невероятно, что пришло столько людей. Я играл на разных уровнях – НХЛ, АХЛ, но такой поддержки не было никогда. Я считаю, что сильные игроки способны справляться с давлением. Мой друг Джош Хо-Сэнг со мной, у нас мощная команда. Я считаю, что мы должны справляться с давлением. Мы должны идти от игры к игре и становиться сильнее. Мы хотим приносить победы Уфе, - подчеркнул новоиспеченный «юлаевец».

ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ

Сразу после встречи в уфимском аэропорту легионеры «Салавата» нового призыва ответили на несколько вопросов клубной пресс-службы. В частности, канадские хоккеисты рассказали, почему решились на подписание контракта с башкирским клубом.

– У меня уже был опыт игры в Уфе на молодежном чемпионате мира. И мои родители здесь были. Я знал, что это хороший город, - заявил Райан Мерфи. Напомним, он играл в составе сборной Канады на том самом молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходил в Уфе в 2013 году. Тогда «кленовые листья» уступили в матче за бронзу сборной России. Атмосфера того турнира навсегда запомнилась защитнику.

Новоиспеченных «юлаевцев» в аэропорту встретили десятки болельщиков

– Это была невероятная атмосфера, было очень шумно, все поддерживали сборную России. Это был хороший опыт, - вспоминает Мерфи.

В свою очередь, Джош Хо-Сэнг отметил, что на выбор «Салавата» для продолжения карьеры повлияли чемпионские амбиции уфимской команды.

– Когда я узнал об интересе, то постарался изучить город, его историю, историю клуба. Для меня это было важно. Также важны чемпионские амбиции и то, насколько я буду полезен команде, - рассказал пресс-службе «Салавата Юлаева» нападающий.

К слову, оба легионера уже посетили «Уфа-Арену», заглянули в раздевалки и пообщались с главным тренером «юлаевцев» Виктором Козловым. Правда, о чем конкретно Хо-Сэнг разговаривал с наставником команды он решил не распространяться.

– Козлов – сильная личность. Считаю, что этот диалог должен остаться, между нами, чтобы сохранить взаимоуважение, - подчеркнул легионер «Салавата».

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

Между тем «Салават» продолжает подготовку к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги. На данный момент подопечные Виктора Козлова сыграли уже два товарищеских матча. К сожалению, оба противостояния были проиграны: «Нефтехимику» «юлаевцы» уступили со счетом 3:4, а «Автомобилисту» со счетом 1:2.

Уже 10 августа в Уфе стартует традиционный Кубок республики Башкортостан по хоккею. Соперниками «юлаевцев» на предсезонном турнире станут хоккеисты московского «Динамо», череповецкой «Северстали» и ярославского «Локомотива».

Первый матч с участием «Салавата Юлаева» пройдет на «Уфа-Арена» 10 августа. Соперниками хозяев турнира станут хоккеисты столичного «Динамо».