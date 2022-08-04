Павел Деревянко встретил пляжный сезон не в форме

В третьем сезоне к актёрской команде во главе с Павлом Деревянко присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко.

В продолжении сериала производства Art Pictures Vision амбициозный тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и берётся за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

На съёмках в отличие от своей героини Анастасия Стежко сразу почувствовала симпатию к партнёру: «Меня иногда спрашивают: как возникает химия с незнакомым человеком в кадре? Ведь мы с Пашей ранее не работали вместе. Но когда на съёмках я смотрела ему в глаза, то думала о том, какие они глубокие и прекрасные, и ощущала теплоту и доверие».

Сцены соревнований проходили в Центре пляжных видов спорта «Жара» и в Центре развития детского спорта «Зенит». За южным колоритом группа отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры снимали на Кипре.

«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, — вспоминает Павел Деревянко. — Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».

Если в новых сериях Павел поправился на четыре размера благодаря костюмерам, то его экранная дочь Ангелина Поплавская примерила реальный гипс. За несколько месяцев до съёмок актриса сломала ногу, поэтому команде пришлось срочно искать дублёршу для спортивных сцен. «Нас даже считали сёстрами: так мы похожи, — делилась Ангелина. — Самое обидное, что я всё лето специально тренировалась в школе нашего тренера-консультанта Елены Зарубиной».

К тренировке также присоединилась Полина Ауг, которая пробовалась в сериал ещё во втором сезоне. «Я сразу рассказала Елене Михайловне о своей особенности: что я левша, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. Спортивные навыки у меня присутствовали, я занималась другими видами спорта. Но волейболом впервые, так что осваивала новые грани себя», — рассказывала актриса.

Креативный продюсер проекта Андрей Воробьёв считает, что пляжный волейбол добавил динамики сериалу: «Съёмки пляжного волейбола отличаются от классического. Участников игры меньше, на поле всего два человека от команды, мяч легче и мягче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разнообразные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 360-градусные камеры и рапид. И дальше на этапе постпродакшена добивались эффекта динамичного монтажа».