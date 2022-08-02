Оушену и не снилось! В Уфе многодетный отец средь бела дня выкрал из магазина банкомат с 2,7 млн рублей

В Уфе многодетный отец решился на грандиозную аферу. Средь бела дня он заявился в магазин, на глазах у изумленных сотрудников погрузил банкомат с более чем 2,7 млн рублей внутри на тележку, погрузил в такси и уехал. Далеко не сразу продавцы поняли, что на их глазах произошло настоящее ограбление, а когда приехала полиция – от похитителя и след простыл. Парень в одиночку исполнил кражу в стиле небезызвестной трилогии фильмов про друзей Оушена!

«ВСЕ СОГЛАСОВАНО С НАЧАЛЬСТВОМ»

Вообще эта история произошла еще в июле 2020 года, вот только окончательный приговор суд вынес лишь недавно. Все началось с того, что в полицию обратился администратор популярного супермаркета и заявил, что прямо из магазина похитили банкомат с крупной суммой денег внутри.

По словам женщины, около 15.00 в магазин зашел молодой мужчина лет 30 в рабочей форме и респираторе, отключил банкомат от электросети, обмотал его черной стрейч-пленкой и начал грузить его в гидравлическую тележку. На резонный вопрос, что тут вообще происходит, мужчина невозмутимо ответил, что банкомат перевозят в другое место. Мол, все согласовано с начальством и соответствующие бумаги тоже имеются. Самое удивительное, что ни у кого из сотрудников магазина даже не возникло мысли проверить эти самые документы или хотя бы созвониться с начальством, чтобы подтвердить информацию.

Тем временем Денис И. (имя изменено – Ред) преспокойно погрузил банкомат в заранее арендованный эвакуатор и привез его в также арендованный гаражный бокс и спрятал там. Через несколько дней, поняв, что полиция его не ищет, мужчина вернулся и разобрал банкомат, оставив только сейф. Останки конструкции ночью он вместе с другом вывез в район Нагаевского моста и выбросил там. Сейф же Денис вывез в лес на трассе между Уфой и Оренбургом, где распилил его арендованной болгаркой и забрал все находящиеся внутри деньги.

1,5 ГОДА КОЛОНИИ ЗА КРАЖУ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Почти год правоохранителям потребовалось, чтобы выйти на след дерзкого грабителя. Однако с помощью камер наблюдения и показаний свидетелей им удалось вычислить личность преступника.

Когда к Денису пришли полицейские, он честно признался в содеянном, посетовав, что в одиночку воспитывает трех маленьких детей и очень нуждается в деньгах. Мужчина просил не назначать ему реальное лишение свободы, поскольку раскаивается в своем поступке и даже активно сотрудничал со следствием.

В итоге суд, приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, все же признал молодого отца виновным в краже в особо крупном размере и приговорил его к 1,5 годам с отбыванием в колонии общего режима. Также Денис должен будет возместить банку причиненный ущерб в размере более 3,5 млн рублей, из которых около 900 тысяч – стоимость самого банкомата.